Cuba responde a EEUU tras titular al Gobierno venezolano de terrorista

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Cuba criticó a EE.UU. por su doble moral, tras catalogar al Gobierno venezolano de organización terrorista extranjera.

“¿Qué moral tiene el Gobierno de EE.UU. para estas designaciones, cuando protege y financia a organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismos y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotaje de la CIA contra infraestructuras venezolanas?”, denunció el martes el representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, en una sesión del Consejo de Seguridad.

Al calificar la alegada lucha de EE.UU. contra el narcotráfico de “hipócrita”, señaló que Washington tiene “el principal mercado de drogas en el mundo, desde donde se financia este negocio criminal”. Además, adujo que EE.UU. “promueve una guerra para supuestamente combatir ese flagelo en América Latina y el Caribe”.

“El Gobierno de EE.UU. irrespeta y viola gravemente el derecho internacional, el régimen establecido en el derecho del mar, la libertad de navegación y comercio y el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, subrayó Soberón Guzmán.

Según el representante cubano, las medidas de EE.UU. contra Venezuela, que incluyen la incautación de buques petroleros, también afectan “negativamente” a Cuba y “recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica”.

Cuba rechaza la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU

El diplomático cubano ha señalado que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. busca consolidar su influencia en el hemisferio occidental, “valida la peligrosa doctrina de la paz a través de la fuerza” y promueve “la guerra cognitiva como política de Estado”.

“La política del gran garrote y la diplomacia de las cañoneras, con su criminal prontuario de agresiones y atropellos contra los pueblos pertenece al pasado de nuestra región. No podemos permitir que sea el futuro”, ha afirmado.

Además, ha mencionado que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, transgrede los “preceptos de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz”.

“Reiteramos el llamado a la comunidad internacional para detener esta escalada contra un Estado soberano”, ha recalcado.

Desde agosto, Estados Unidos ha realizado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental en el marco de su denominada lucha contra las drogas, provocando más de 100 muertes.

arz/mrg