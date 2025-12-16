Cuba explica por qué es “hipócrita” la guerra de EEUU contra drogas

Cuba ha calificado de “hipócrita” el indulto de Washington al expresidente de Honduras, y ha criticado que EE.UU. busca justificar su despliegue militar en la región.

“Resulta hipócrita que el país con el principal mercado de drogas en el mundo y mayor emisor de estas sustancias a Cuba, indulte a un reconocido narcotraficante como Juan Orlando Hernández [expresidente de Honduras], mientras despliega supuestamente una guerra contra ese flagelo en América Latina y el Caribe”, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

Ha criticado que, si a Estados Unidos le interesara “realmente combatir la droga” en el Caribe, no frenaría ni obstaculizaría la cooperación y los intercambios con Cuba en esta materia, “como hace actualmente”.

“Es claro que su propósito es justificar el costoso y extraordinario despliegue militar en la región, con el que pretende agredir a Venezuela”, ha subrayado el jefe de la Diplomacia cubana.

Esas declaraciones se han producido mientras que el lunes, las fuerzas militares de EE.UU. bombardearon tres embarcaciones en el este del océano Pacífico, asesinando a al menos ocho personas.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 87 tripulantes.

Caracas considera los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una agresión armada dirigida a imponer un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

arz/rba