Cuba califica de “show” el debate en EEUU sobre crímenes en el Caribe

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, califica de “show” el debate del Congreso de EE.UU. sobre los presuntos crímenes de guerra en el Caribe y el Pacífico.

En referencia al debate del Congreso de EE.UU. sobre los asesinatos en el Caribe y el Pacífico, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha aseverado que todo este proceso forma parte de un “show y la farsa de la política estadounidense”.

“El Congreso de EE.UU. debate ahora si los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos en el Caribe y el Pacífico pueden considerarse crímenes de guerra. ¿Qué otras evidencias necesitan para reconocer esas violaciones sistemáticas?”, ha criticado Rodríguez.

Además, el canciller cubano ha recalcado que, más que un debate real sobre las matanzas de civiles registradas en los últimos tres meses, la política estadounidense muestra un mayor interés por “el dinero, el poder y los recursos naturales de los otros”.

Asimismo, ha advertido que cualquier amenaza de agresión militar contra Venezuela u otro país latinoamericano “constituía un crimen internacional rechazado por la Carta Magna de las Naciones Unidas”.

El Congreso de Estados Unidos —el órgano encargado de debatir leyes y supervisar la política exterior—, recientemente ha discutido la situación en Venezuela y posibles sanciones o amenazas militares, aunque estas deliberaciones han sido criticadas, como lo hace el canciller cubano por priorizar intereses estratégicos y económicos sobre la protección de civiles y el respeto al derecho internacional.

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista con Político, insistiera en que no descartaba una intervención militar en Venezuela y afirmara que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene “los días contados”.

¿Qué está pasando en el Caribe?

Desde agosto pasado, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, un submarino nuclear y miles de militares en el Caribe para supuestamente combatir el narcoterrorismo.

Por su parte, el Gobierno de Caracas ha rechazado cualquier vínculo con los carteles de narcotráfico, acusando a Estados Unidos de promover un cambio de régimen en Venezuela con el objetivo final de “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

Además, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha destacado que, pese a semanas de “agresión imperialista” y “guerra psicológica”, el pueblo ha consolidado un “poder de la conciencia” y una fortaleza política, social y militar para enfrentar estas amenazas.

mep/mrg