El anuncio de Trump sobre cerrar el espacio aéreo venezolano se presenta como parte de una campaña psicológica contra Caracas destinada a sembrar temor interno mismo.

Hace casi un mes, Trump anunció en redes sociales, que el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado. Pese a que la Casa Blanca carece de autoridad para hacerlo, el acto provocó cancelaciones de vuelos y afectó a numerosos pasajeros, incluida la periodista Mercedes Chacín Díaz, directora del diario digital Ciudad CCS.

Venezuela ha respondido con firmeza; ha revocado permisos a aerolíneas que acataron la advertencia y, por otra parte, está expandiendo rutas alternativas. Y los venezolanos, a su vez, ya tienen su forma de afrontar tales amenazas.

Esta campaña sigue a la escalada militar de EE.UU. en las aguas del Caribe y Pacífico, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. No obstante, Caracas denuncia la agresión y considera que el principal objetivo de la Administración de Trump, es apoderarse de vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

hhd/mrg