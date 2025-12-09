Venezuela destaca su resistencia ante agresión de EEUU en el Caribe

En Venezuela, autoridades políticas y militares destacaron la resistencia a la agresión de Estados Unidos en el Caribe.

Venezuela se sigue organizando para resistir el asedio de los Estados Unidos, a más de 20 semanas desde que comenzaron las operaciones de la mayor flota de guerra en la región en décadas.

El ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pasó revista a este despliegue en el eje de defensa entre la capital, Caracas, y el estratégico estado La Guaira, en las costas del Caribe.

Se trata de una defensa basada en la participación de la Milicia Bolivariana y las comunidades organizas. Aquí se asegura que esa es la clave de la resistencia ante el asedio continuado, que tiene un capítulo, también, en los medios de comunicación occidentales.

Diosdado Cabello también rechazó la entrega del premio Nobel de la paz a la ultraderechista María Corina Machado, prevista para esta semana.

Aquí se aseguró que el chavismo, el pueblo bolivariano seguirá en las calles enfrentando la agresión de los Estados Unidos, para el próximo 10 de diciembre se planea una gran marcha aquí en la capital de Venezuela.

Marcos Salgado, Caracas

