Venezuela exige eliminación total de sanciones en su contra

El canciller venezolano, Yván Gil, exige eliminación total de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra su país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha reiterado su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la nación bolivariana durante el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, celebrado el 4 de diciembre.

A través de un mensaje publicado este lunes en su plataforma Telegram, el canciller venezolano destacó que en la conmemoración participaron representantes de las naciones que integran el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, así como miembros del cuerpo diplomático.

En este contexto, subrayó que, más allá de los 80 años de la fundación de las Naciones Unidas, “la mayor amenaza que se cierne sobre los países libres, es precisamente el incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, el incumplimiento de las normas que hemos dado todas y todos en el seno de esta organización, ese incumplimiento que ha escalado desde la aplicación de medidas unilaterales, al genocidio que se aplica sobre Palestina, a la presencia y amenaza militar que estamos viviendo en este momento que no es solo contra Venezuela, sino contra toda América Latina y el Caribe”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido, por su parte, el cese de estas acciones hostiles.

En ese sentido, añadió que “eso debe acabarse y por eso apostamos al nuevo mundo, que es un mundo que debe ser de esperanza para la humanidad, para los pueblos que hoy son víctimas de este tipo de medidas unilaterales, extraterritoriales, ilegales y que no encuentran ningún espacio en el derecho internacional”.

La vicepresidenta citó datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para contrastar el impacto del bloqueo con la realidad internacional.

“A pesar de las 1046 medidas coercitivas unilaterales impuestas en un 60 % desde los Estados Unidos, el resto, Canadá, Europa, estamos liderando el crecimiento económico en América Latina”, agregó.

El presidente estadounidense anunció el sábado el “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, lo que intensifica las tensiones en una región donde la presencia militar de EE. UU. sigue creciendo. Esta medida coincide con la instalación de un radar militar estadounidense en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana.

Todo esto ocurre en un contexto de creciente fricción entre EE.UU. y Venezuela, que se ha intensificado desde septiembre con el despliegue de fuerzas militares estadounidenses que, bajo acusaciones de contrabando de drogas, han llevado a cabo una serie de ataques contra botes en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluyendo varias embarcaciones que, según afirman, partieron de Venezuela.

Esta semana, el Pentágono confirmó 22 bombardeos contra supuestas lanchas de narcotráfico, dejando 83 muertos, mientras Trump anunció que pronto atacará objetivos dentro de Venezuela.

Caracas ha calificado el despliegue militar de EE.UU. como un ataque a la soberanía nacional y parte de un intento por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En este contexto, las autoridades venezolanas han asegurado estar completamente preparadas para enfrentar cualquier amenaza.

