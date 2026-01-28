Pezeshkian advierte que EEUU busca desestabilizar Asia Occidental - Noticiero 02:30

Irán denunció que EEUU busca desestabilizar Asia Occidental; ataques israelíes en Gaza causaron muertes civiles; Colombia impone aranceles del 30 % a productos ecuatorianos.

1. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, alertó que las acciones militares y la retórica de Estados Unidos en Asia Occidental buscan desestabilizar la región.

2. Al menos cuatro civiles fueron asesinados y varios más resultaron heridos en nuevas agresiones del régimen de Israel en la Franja de Gaza, violando el alto al fuego.

3. El Gobierno de Colombia anunció que impondrá aranceles del 30 % a nuevos productos ecuatorianos, en respuesta a las medidas anunciadas por Ecuador la semana pasada.

hhd/hnb