HAMAS: El desarme solo lo deciden las facciones y el pueblo palestino

Un líder de HAMAS responde a Netanyahu y afirma que el desarme de la Resistencia depende del fin de la ocupación y de una decisión nacional palestina.

“La cuestión de las armas es una cuestión nacional por excelencia, y las facciones palestinas y el pueblo palestino son los que deciden, no [solamente] HAMAS”, afirmó Suhail al-Hindi, miembro del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), en respuesta a las amenazas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que habló de buscar desarmar al movimiento en la Franja de Gaza.

Al-Hindi subrayó que “mientras exista una ocupación en nuestra tierra palestina, es necesario resistir a esta ocupación”.

El miembro del movimiento palestino enfatizó haber visto parte del discurso de Netanyahu y dijo que contenía una “narrativa engañosa” que intenta presentar al ejército israelí como un “ejército moral y humano”, pero esa descripción, a su juicio, “carece de fundamento”.

Sustentadas en la necesidad de autodefensa, las armas que quedan en Gaza permanecen únicamente defensivas y personales. Al-Hindi señaló: “Incluso si hay un arma personal, no es ofensiva y está presente en cada hogar para autodefensa, especialmente porque la Franja de Gaza sigue sufriendo las bandas criminales creadas por la ocupación”.

“El compromiso con la Resistencia no implica debilidad”, declaró Al-Hindi, quien destacó la plena adhesión de HAMAS al acuerdo alcanzado con los mediadores, destacando la reciente entrega del último cuerpo del soldado israelí Ran Goili.

Frente a las continuas violaciones del acuerdo, Al-Hindi acusó a Israel de mantener la ocupación, cerrar los cruces fronterizos e incumplir los protocolos humanitarios, señalando que desde la firma del acuerdo han muerto 503 personas y más de 325 han resultado heridas.

“La ocupación continúa hasta la fecha, violando todos los principios acordados”, agregó.

Al-Hindi concluyó su declaración enfatizando que el compromiso de resistirse al acuerdo no puede interpretarse como debilidad. Aseguró que el pueblo palestino no se rendirá.“Somos un pueblo generoso y honorable, nos negamos a ser derrotados y nos negamos a morir, y no nos someteremos a este enemigo criminal”, sentenció.

mep/ncl/hnb