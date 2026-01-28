Cuba rechaza amenaza de Trump y resalta su posición antimperialista

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha respondido a las amenazas de Trump contra la isla, resaltando la “firme posición antimperialista” de los cubanos.

“En coincidente respuesta a los vaticinios de ‘caída’ emitidos por el presidente Trump desde Iowa, miles de cubanos, encabezados por jóvenes, marchan esta noche con antorchas por las calles habaneras honrando a José Martí y, con él, su firme posición antiimperialista e inclaudicable”, escribió el martes Rodríguez en su cuenta de X.

Así, el jefe de la Diplomacia cubano reaccionó a una declaración hecha la misma jornada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que Cuba “está a punto de caer” porque “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.

Bajo el lema #AntorchaCentenaria #AntorchaAntiimperialista, desde la histórica escalinata de la Univeridad de La Habana hasta la Fragua Martiana también se rjnde tributo a los 32 héroes cubanos caídos en combate en Venezuela.

Reportó: @yoanduar87 pic.twitter.com/tHOHImrr52 — Radio Reloj, Cuba (@RadioRelojCuba) January 28, 2026

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó la tradicional Marcha de las Antorchas en La Habana, en vísperas del aniversario 173 del natalicio del prócer independentista José Martí, con un discurso de reafirmación y unidad frente a las tensiones con Estados Unidos.

Miles de cubanos asistieron a la marcha, ratificando su apoyo a la independencia y políticas antimperialistas del Ejecutivo, al tiempo que reafirmaron su solidaridad con Venezuela, y exigieron la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado durante un ataque de EE.UU. al país sudamericano el 3 de enero.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB encabeza la histórica Marcha de las Antorchas, que reúne en la escalinata de la Universidad de La Habana a miles de jóvenes cubanos, en homenaje al Apóstol José Martí y al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.#AntorchaAntimperialista pic.twitter.com/DDWcFViq4M — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 28, 2026

La marcha se transformó también en un llamado internacional por la justicia y el respeto a la soberanía, sobre todo tras la agresión militar estadounidense a Venezuela y repetidas amenazas de Washington de derrocar el gobierno de Cuba.

Desde la captura de Maduro, Washington ha reforzado la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados porque considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizará la crisis económica y provocará un cambio de régimen en la isla.

La Habana ha condenado como un “acto de terrorismo” la intervención en Caracas, ha advertido a EE.UU. que no tolerará intimidaciones ni amenazas y que no habrá negociación con “coerción” aunque ha expresado su disposición a mantener un diálogo con “igualdad y respeto”.

