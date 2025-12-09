La voz que Israel no pudo silenciar: Hind Rajab va por el Globo de Oro

El docudrama que narra el asesinato de la niña palestina Hind Rajab a manos de las fuerzas israelíes competirá en la categoría de “Mejor película en lengua no inglesa” en Globos de Oro.

La obra, denominada la Voz de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) y dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, llega a la nominación tras una destacada trayectoria en festivales internacionales, incluido el León de Plata del Gran Premio del Jurado en Venecia.

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero de 2026 y este martes se anunció la lista de los nominados a las distintas categorías.

Basada en hechos reales, el drama La Voz de Hind Rajab reconstruye las últimas horas de Hind, de cinco años, atrapada dentro de un automóvil junto a miembros de su familia en Gaza el 29 de enero de 2024. La menor realizó una llamada desesperada a la Media Luna Roja Palestina, cuya grabación real forma parte central del film. Permaneció en línea durante tres horas, suplicando ser rescatada, hasta que la comunicación se perdió.

El equipo de ambulancias no logró llegar: la zona estaba sometida a intenso fuego israelí y su vehículo fue posteriormente atacado. Hind, los dos paramédicos que intentaron asistirla y seis familiares murieron en el lugar.

Críticos y especialistas destacan que la película logra una experiencia cinematográfica “impactante”, capaz de traducir el silencio, el miedo y la espera en un símbolo universal de inocencia frente a la violencia.

“La voz de Hind es la voz de Gaza”, afirmó Ben Hania al recibir el León de Plata. “Un grito de auxilio que todo el mundo escuchó, pero al que nadie respondió. Su eco seguirá hasta que haya justicia”.

El caso de Hind provocó indignación internacional en medio del asalto israelí a la Franja de Gaza. En su memoria se creó la Fundación Hind Rajab, que impulsa acciones legales por crímenes del régimen israelí en diversos puntos del mundo.

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 70 000 palestinos han sido asesinados en Gaza, entre ellos al menos 21 000 niños, y otros 171 000 han resultado heridos, según cifras de las autoridades locales.