ONU denuncia obstáculos israelíes; 9300 niños desnutridos en Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha informado este martes que aproximadamente 9300 niños han sido tratados por desnutrición aguda en Gaza desde octubre, una cifra alarmante para una población asediada que ya ha sido llevada al límite.
La gerente de comunicaciones de Unicef para Asia Occidental y África del Norte, Tess Ingram, ha calificado la cifra como “escandalosamente alta”, señalando que los ingresos son cinco veces superiores a los registrados en febrero.
En declaraciones a periodistas en Ginebra por videoconferencia desde Gaza, Ingram ha señalado el encuentro con bebés gravemente desnutridos, algunos con pesos apenas superiores a un kilogramo al nacer, subrayando que muchos luchan por sus vidas en hospitales que carecen tanto de electricidad como de suministros médicos básicos.
UNICEF: Gaza child malnutrition cases surge despite October 'ceasefire'— The Cradle (@TheCradleMedia) December 9, 2025
——
UN International Children's Emergency Fund (UNICEF) reports that thousands of children in Gaza have required care for acute malnutrition since an October ceasefire that was intended to allow a significant… pic.twitter.com/hp1noNaxJW
Según Ingram, Unicef podría entregar mucha más asistencia, pero Israel continúa imponiendo “obstáculos en cada etapa”, desde inspecciones prolongadas y rechazos arbitrarios de carga hasta el cierre repetido de rutas clave. En este sentido, la funcionaria de la ONU ha instado a Israel a abrir todos los cruces disponibles sin demora, enfatizando que los suministros comerciales siguen estando muy por debajo de lo necesario.
Incluso las fuentes básicas de proteínas siguen fuera de su alcance, con la carne vendiéndose a unos 20 dólares el kilogramo, un precio inasequible para la mayoría de las familias, condiciones que, según Unicef, están impulsando las tasas persistentemente altas de desnutrición infantil.
En agosto, la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF) respaldada por la ONU confirmó que las condiciones de hambruna ya estaban afectando a la Gobernación de Gaza, impactando a más de medio millón de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población del enclave.
La CIF reportó que, tras casi dos años de bombardeos y privaciones incesantes, los palestinos enfrentaban “condiciones catastróficas caracterizadas por inanición, indigencia y muerte”.
El alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios. Sin embargo, Israel ha ignorado estos compromisos, manteniendo la mayoría de los cruces cerrados y permitiendo solo envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el inicio de la guerra genocida de Israel el 7 de octubre de 2023, al menos 440 personas, incluidos más de 150 niños, han muerto por inanición, muertes que las autoridades palestinas y los grupos humanitarios consideran totalmente prevenibles.
Los ataques israelíes al territorio palestino en los últimos dos años han causado la muerte de al menos 70 366 personas y desde el alto el fuego del 10 de octubre, han matado a 377 palestinos en ataques continuos sobre el territorio.
zbg/tmv/rba