Irán: memorando de entendimiento con EEUU está más cerca que nunca

El canciller de Irán ha subrayado el avance del memorando de entendimiento con Estados Unidos, pero ha pedido a los medios no especular sobre su contenido.

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington y Teherán alcanzaron el jueves un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

En un mensaje publicado en X este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha señalado que “el Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido”, ha solicitado.

“De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno”, ha agregado.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, ha confirmado que las secciones principales de un posible acuerdo están próximas a finalizarse. Sin embargo, ha rechazado las especulaciones de los medios de comunicación sobre un acuerdo definitivo.

“En cuanto al texto, sus partes principales están prácticamente finalizadas. El problema es que las posturas contradictorias de Estados Unidos siempre han provocado turbulencias y trastornos en este proceso”, ha manifestado Baqai.

Medios iraníes han publicado citando fuentes informadas que Washington intentó recientemente modificar el texto de 14 puntos propuesto por Irán. Sin embargo, la presión militar y diplomática estadounidense no logró obtener ninguna concesión y que Teherán se mantiene firme en sus líneas rojas de principios.

Según el informe, Estados Unidos ha anunciado, a través de un mediador catarí, que las recientes enmiendas estadounidenses son innecesarias. Irán rechazó categóricamente los nuevos cambios después de que Trump intentara influir en la postura de Teherán mediante amenazas militares y la mediación de Catar.

El retroceso diplomático se produce tras las contradictorias amenazas del presidente estadounidense. Horas después de amenazar con atacar a Irán “muy fuerte esta noche (jueves)” y apoderarse de su estratégica isla de Jark, Trump canceló abruptamente los bombardeos previstos, según alegó, por el avance de las conversaciones y que los “puntos finales” habían sido aprobados por todas las partes involucradas.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril. De hecho, esta semana, Irán ha respondido con contundencia los ataques estadounidenses.

Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán apuntando con misiles y drones las diversas bases que ocupa Washington en la región.

A esto, ha seguido la retórica amenazante de Trump, ante ello las autoridades iraníes han hecho advertencias serias y tomado medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha llevado al mandatario norteamericano a recular otra vez más.

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