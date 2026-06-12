Patriarca de Al-Quds alerta del deterioro continuo en Gaza y Cisjordania

El patriarca latino de Al-Quds ocupada advirtió que las condiciones en la Franja de Gaza y en la Cisjordania continúan deteriorándose bajo la ocupación israelí.

El patriarca latino de Al-Quds ocupada, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, afirmó el jueves que la situación en todo el territorio palestino ocupado ha experimentado un “deterioro continuo” desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su agresión contra la población palestina.

Describió el periodo actual en los territorios ocupados por el régimen usurpador como el “más difícil en la historia moderna” de la región desde el punto de vista humanitario.

Durante su conferencia de prensa, Pizzaballa advirtió que la normalización del sufrimiento está alimentando una mayor inestabilidad y profundizando la crisis.

Además, describió las condiciones de vida en Gaza bajo la ocupación israelí, informando que la mayoría de los palestinos ahora vive ya sea en tiendas de campaña o entre los escombros de barrios destruidos, tras la amplia devastación en toda la Franja.

El máximo representante de la Iglesia latina remarcó que los esfuerzos de reconstrucción aún no han comenzado y que no existe, por el momento, un marco claro ni un calendario definido para la reconstrucción de Gaza.

A pesar de la destrucción, el patriarca afirmó que la Iglesia continúa operando a través de la parroquia de la ciudad de Gaza y la Escuela de la Sagrada Familia, que sigue siendo la única escuela parcialmente operativa en el territorio y actualmente atiende a unos 600 estudiantes.

El titular del Patriarcado latino en Al-Quds advirtió que la ausencia de cualquier horizonte político para poner fin a la agresión israelí está dejando profundas cicatrices psicológicas en las familias y los niños palestinos en todo el enclave.

Al señalar la expansión de los asentamientos ilegales, afirmó que los ataques por parte de las fuerzas del régimen de Tel Aviv, los puestos de control militares y la impunidad generalizada están haciendo que la vida cotidiana sea cada vez más insoportable para los palestinos.

El patriarca destacó específicamente la aldea mayoritariamente cristiana de Taybeh, al este de Ramalá, señalando que los responsables de la Iglesia reciben llamadas de auxilio casi a diario por parte de sus habitantes.

Según las autoridades locales, el régimen israelí ha atacado recientemente propiedades y áreas alrededor de la histórica Iglesia de San Jorge en Taybeh, mientras que también ha aumentado los incidentes de grafitis racistas y de intimidación.

Alrededor de 750 000 colonos viven en asentamientos y puestos avanzados ilegales en toda la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, según cifras locales.

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