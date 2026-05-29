Netanyahu ordena ocupar 70% y más de la Franja de Gaza pese a la tregua

El primer ministro israelí confirmó haber dado órdenes al ejército sionista para ocupar el 70 % de la Franja de Gaza, más allá de la llamada ‘línea naranja’.

“Ya controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70%”, declaró el jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante un evento de una institución educativa y retransmitido por el canal 12 de la televisión israelí.

Netanyahu fue interrumpido por un miembro del público que afirmó que el régimen de Tel Aviv debería tomar el “100%” del enclave palestino, a lo que el primer ministro israelí respondió apostando por su objetivo.

“Pimero el 70%, empecemos por ahí”, aseguró, apuntando a una superficie significativamente mayor de la que debiera controlar virtud del acuerdo.

Asimismo, consideró la presión ejercida sobre el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) como un factor clave para que el régimen de ocupación logre sus objetivos contra el territorio palestino.

“Tenemos que presionar a Hezbolá. En estos momentos estamos presionando a HAMAS”, declaró.

El anuncio de Netanyahu llega menos de dos semanas después de reconocer, el 15 de mayo, que las fuerzas israelíes controlaban el 60% de Gaza. Grupos humanitarios recibieron el mes pasado un mapa militar israelí con una ‘línea naranja’ que fijaba ese control en torno al 64% del territorio, cifra que ahora el propio primer ministro superó con su nueva directiva.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, desde el 7 de octubre de 2023 que Israel inició su guerra de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, el régimen de Tel Aviv ha asesinado a 72 819 palestinos y ha dejado 172 894 heridos.

De acuerdo con la información, desde la entrada en vigor del alto el fuego con HAMAS en octubre de 2025, Israel ha asesinado a 922 palestinos y ha dejado 2786 heridos.

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