Militares israelíes roban bienes de palestinos en Gaza y Cisjordania

Según el periódico israelí Haaretz que reveló en un informe, los soldados israelíes robaron dinero y tarjetas de crédito a un palestino en Cisjordania.

El periódico afirmó que soldados de la Brigada Kfir del ejército israelí robaron cientos de dólares y tarjetas de crédito al palestino tras detenerlo recientemente en un puesto de control cerca de Ramalá, en el centro de Cisjordania.

Según el informe, los soldados confesaron el robo, pero el ejército israelí no les aplicó ningún castigo.

En varios casos, palestinos detenidos por soldados israelíes en los puestos de control militares en toda Cisjordania ocupada, o cuyas casas han sido allanadas durante campañas de arresto e incursión, confirmaron haber sido robados.

Decenas de palestinos a quienes soldados israelíes les robaron dinero han sido víctimas de brutales agresiones, y el ejército israelí se ha negado a reconocer los robos o a devolver los objetos robados.

En la Franja de Gaza, numerosos informes israelíes revelaron una campaña sistemática de robos que consistía en grandes cantidades de oro, joyas y dinero desde las casas allanadas durante ofensivas terrestres.

Análisis e informes palestinos confirman que el ejército de ocupación israelí intenta empobrecer a los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, con el objetivo de forzarlos a emigrar mediante diversas políticas, incluido el robo de su dinero.

El ejército israelí intenta engañar a las organizaciones internacionales mediante informes sobre el castigo a algunos soldados, dando la impresión de que está llevando a cabo procesos de rendición de cuentas, para evadir las investigaciones y los enjuiciamientos internacionales a los que se han enfrentado sus oficiales y soldados desde el comienzo de la guerra genocida en Gaza.

El miércoles, el ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, promovió planes para la expulsión masiva de palestinos de la Franja de Gaza bajo el pretexto de una “emigración voluntaria”, mientras el bloqueo israelí continúa devastando el territorio sitiado.

Katz afirmó que el plan se llevaría a cabo “en el momento adecuado y de la manera adecuada”, a pesar de las crecientes evidencias de que la entidad ocupante ha cometido limpieza étnica y crímenes de guerra contra la población palestina del territorio.

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos de Gaza señaló que las fuerzas de ocupación israelíes recurren cada vez más a un patrón en el que los residentes reciben llamadas telefónicas ordenándoles evacuar sus viviendas antes de que esas estructuras sean posteriormente bombardeadas o demolidas.

La organización aseveró que las advertencias telefónicas y las órdenes de evacuación no eliminan la responsabilidad legal ni otorgan legitimidad a los ataques contra infraestructuras civiles.

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