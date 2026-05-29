HAMAS: alto el fuego corre riesgo de colapsar por crímenes de Israel

HAMAS ha denunciado las afirmaciones de un ministro israelí sobre el desplazamiento forzado de palestinos, considerándolas una señal del incumplimiento del acuerdo de paz.

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, ha denunciado este viernes las declaraciones del ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, sobre la expulsión masiva de palestinos de Gaza, afirmando que el régimen de Tel Aviv “no ha cumplido con el acuerdo del alto el fuego” y que “tiene una intención premeditada de violarlo y de no respetar sus compromisos en cualquier momento que lo considere conveniente”.

Además, ha destacado que la ilusión de los funcionarios israelíes de erradicar al pueblo palestino de su tierra, a pesar del fracaso evidente en este proyecto contra los palestinos, “sigue atormentando a los dirigentes del enemigo sionista”.

El portavoz de HAMAS ha afirmado que tales declaraciones “peligrosas” requieren una postura clara y responsable por parte de la llamada Junta de la Paz y sus representantes, así como de las partes que participaron en la conferencia de Sharm el-Sheij para la firma del acuerdo de alto el fuego entre el movimiento palestino y el régimen de Israel.

Además, ha exigido a los países árabes que trabajen a todos los niveles para contrarrestar las políticas del gabinete de extrema derecha del régimen sionista, así como para hacer frente a sus intentos de destruir la causa palestina mediante proyectos de desplazamiento y la expulsión forzosa del pueblo palestino.

Por medio de un comunicado emitido este viernes, HAMAS también ha denunciado los ataques israelíes en las últimas 48 horas, que han dejado al menos 20 palestinos muertos, pidiendo a Estados Unidos que emita “una declaración clara” condenando las violaciones del acuerdo por parte del régimen de Tel Aviv.

Además, ha alertado de que el acuerdo del alto el fuego en Gaza corre el riesgo de colapsar como resultado de los crímenes de Israel y de las continuas y brutales violaciones perpetradas por el régimen. HAMAS ha considerado el aumento de los ataques israelíes como una señal que muestra el intento de Israel de volver a “una guerra genocida y brutal” contra la población palestina.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, desde el 7 de octubre de 2023 que Israel inició su guerra de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, el régimen de Tel Aviv ha asesinado a 72 819 palestinos y ha dejado 172 894 heridos.

De acuerdo con la información, desde la entrada en vigor del alto el fuego con HAMAS en octubre de 2025, Israel ha asesinado a 922 palestinos y ha dejado 2786 heridos.

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