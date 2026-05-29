Irán se asegura corona en campeonato asiático de lucha grecorromana 2026

Irán ya tiene el título por equipos en el Campeonato Asiático Sub-17 de Lucha Grecorromana, antes de la conclusión de las últimas tres categorías de peso.

El torneo se está celebrando actualmente en Da Nang, Vietnam. Tras una primera jornada dominante, la puntuación de Irán estableció una ventaja insuperable sobre el resto de los competidores.

El título por equipos se confirmó matemáticamente este viernes. Esto se produjo tras una actuación excepcional el jueves, donde los luchadores iraníes obtuvieron seis medallas de oro en siete categorías de peso.

Las medallas de oro fueron obtenidas por Armin Esmaeili (45 kg), Ali Esmaeili (48 kg), Vahid Ashiri (55 kg), Amirreza Tahmasebpour (60 kg), Amirreza Mehri (92 kg) y Ali Akbar Akoo (110 kg). Además, Ahmad Badredini compitió el jueves en la categoría de 51 kg, finalizando el torneo en quinto lugar.

Tres representantes iraníes siguen en la lucha por las medallas durante las sesiones finales del viernes. Esmail Zaherdoust (71 kg) avanzó a la final, mientras que Hamed Dehghanzadeh (65 kg) y Mehdi Gholamian (80 kg) competirán por las medallas de bronce.

Una settimana piena di orgoglio per lo sport iraniano!



- Squadra giovanile iraniana di lotta greco-romana: campione d’Asia.



- Ginnastica femminile: Yalda Hasan-Shokati e Shaqayeq Cheraghi, vicecampionesse asiatiche nella prova sincronizzata a coppie.



- Atletica leggera: Maryam… pic.twitter.com/re0lntj7e0 — Ambasciata della R I dell’Iran-Roma (@iraninitaly) May 29, 2026

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