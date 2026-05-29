Jefe negociador iraní: Obtenemos concesiones no con diálogo, sino con misiles

El presidente del Parlamento iraní, en un mensaje de tres puntos, ha dejado clara la postura de Irán respecto a las negociaciones con Estados Unidos.

“Obtenemos concesiones no mediante el diálogo, sino con misiles. En las negociaciones, simplemente les hacemos entender”, ha puesto de relieve el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, mediante una publicación emitida este viernes en su cuenta de X.

También, Qalibaf ha afirmado que Irán no confía en promesas ni palabras, sino que “solo los hechos valen más que las palabras”. “No actuaremos antes de que lo haga la otra parte”, ha agregado.

Ha recalcado que el ganador de cualquier acuerdo es quien mejor esté preparado para la guerra desde el día siguiente.

Las autoridades iraníes en reiteradas ocasiones han subrayado que no retrocederán de sus líneas rojas ante las retóricas y las exigencias excesivas del presidente estadounidense Donald Trump.

También, han señalado que cualquier acuerdo con EE. UU. debe garantizar el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, la soberanía sobre el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y el cese de hostilidades contra los grupos de la Resistencia, como Hezbolá.

El miércoles, el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán para Asuntos Políticos, Ali Baqeri Kani, reiteró que la forma de tránsito a través del estrecho de Ormuz está bajo la autoridad de los Estados ribereños, es decir, la República Islámica de Irán y Omán.

msr/hnb