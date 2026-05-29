Irán advierte: EEUU lleva al mundo a era de la barbarie

El subjefe del Consejo de Seguridad de Irán afirmó que el enfoque unilateral y agresivo de EE.UU. representan un retorno al mundo de la barbarie y la ley de la selva.

Ali Baqeri Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, destacó el jueves antes de retornar de Moscú que, durante su estancia en Rusia de tres días “sostuvo fructíferas conversaciones con altos funcionarios de seguridad de países de diferentes continentes, incluyendo Asia, África, Europa y Latinoamérica, así como de algunos países vecinos”.

Estos encuentros —agregó el funcionario persa— fueron una oportunidad para planificar un marco adecuado para la cooperación futura bilateral y, en especial, “crear una nueva estructura y ecuación de seguridad en la región” con la participación de los países de la región y el rechazo a la injerencia estadounidense y la influencia del régimen sionista.

Informó que “la postura de la República Islámica de Irán, expresada en las reuniones con altos representantes de seguridad de otros países, de que tras la reciente agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista debemos alcanzar una nueva ecuación para lograr la paz y la estabilidad, fue bien recibida por estos países”.

Cumbre de Moscú, una plataforma para enfrentar el unilateralismo estadounidense

Baqeri Kani, que viajó el martes a Rusia para participar en la XIV Cumbre Internacional de Altos Funcionarios de Seguridad celebrada en Moscú, catalogó este foro como una plataforma para contrarrestar el unilateralismo estadounidense y un espacio para debatir y fortalecer la cooperación entre países que no aceptan que Estados Unidos imponga sus puntos de vista y políticas a otros.

En este sentido, advirtió que “los enfoques unilaterales y agresivos de Estados Unidos representan un retorno al mundo de la selva y la barbarie”.

“Esta reunión es un lugar idóneo para reunir las opiniones de países independientes y que estas tengan eco a nivel internacional, algo que los estadounidenses no desean que se planteen y que los países persigan sus intereses de forma independiente”, sostuvo.

¿Qué expuso Irán en la Cumbre de Moscú?

En la XIV Cumbre Internacional de Altos Funcionarios de Seguridad celebrada en Moscú, Baqeri Kani señaló que “la agresión estadounidense-sionista contra Irán demostró que el orden y el marco existentes en la región no pueden garantizar la seguridad de los países de la zona. En este sentido, la República Islámica de Irán presentó una nueva idea y una declaración que tuvo gran repercusión en esta cumbre”, acotó.

“Hoy en día, todos reconocen que los estadounidenses han sido la fuente de la inestabilidad en la región, una de cuyas manifestaciones son las bases militares estadounidenses en la zona”, alertó.

Además, advirtió del papel desestabilizador del régimen sionista en la región, refiriéndose a las declaraciones abiertas de las autoridades israelíes sobre su intención de expandir sus fronteras ilegítimas y de ocupar otros países de la región.

“El plan agresivo y desestabilizador para la región que los estadounidenses propusieron bajo el concepto del ‘Gran Oriente Medio’ es el que los sionistas impulsan hoy como el plan del ‘Gran Israel’”, explicó y añadió que “ambos planes tienen la misma naturaleza y se basan en el unilateralismo estadounidense, mientras que los sionistas, como seguidores y mercenarios de los estadounidenses, buscan erigirse como potencia hegemónica en la región”.

Ante ello, Irán planteó en el foro de Moscú que, “contrariamente a lo que los estadounidenses y los sionistas hacen parecer —que los Acuerdos de Abraham pueden traer paz y tranquilidad a la región—, eso no es más que una mentira. Al contrario, la realidad es el ‘Pacto del Faraón’, cuyo líder es el régimen asesino de niños y faraónico, y la promoción de esta idea fomentará la inestabilidad y la inseguridad en la región”, insistió.

En efecto, los análisis muestran que la agresión militar estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el 28 de febrero y en tregua vigente tras cuarenta días de enfrentamientos, ha afectado la posición de Washington y el régimen de Tel Aviv a nivel regional y mundial.

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