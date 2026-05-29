Líder de Irán alerta de complots enemigos; CGRI responde a nueva agresión de EEUU

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, declaró el jueves que Estados Unidos e Israel buscan sembrar discordia dentro de Irán después de no haber logrado sus objetivos mediante la agresión militar, subrayando la importancia de salvaguardar la unidad nacional.

Por el personal del sitio web Press TV

Irán emitió una severa advertencia a Estados Unidos tras nuevos ataques estadounidenses cerca de Bandar Abbas.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció que había llevado a cabo un ataque de represalia contra el sitio militar estadounidense en la región desde donde se originó el ataque y obligó a un petrolero estadounidense a cambiar de rumbo en el estrecho de Ormuz.

Altos funcionarios iraníes también exigieron la liberación de los activos congelados del país y condenaron las repetidas violaciones estadounidenses del alto el fuego en curso.

Mientras tanto, los ataques israelíes en el sur del Líbano continuaron sin cesar, asesinando a un excorresponsal de Al-Alam junto con varios civiles.

Principales acontecimientos en el día 90 de la guerra, quincuagésimo día del alto el fuego: