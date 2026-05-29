Líder de Irán alerta de complots enemigos; CGRI responde a nueva agresión de EEUU

Por el personal del sitio web Press TV
Irán emitió una severa advertencia a Estados Unidos tras nuevos ataques estadounidenses cerca de Bandar Abbas.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció que había llevado a cabo un ataque de represalia contra el sitio militar estadounidense en la región desde donde se originó el ataque y obligó a un petrolero estadounidense a cambiar de rumbo en el estrecho de Ormuz.
Altos funcionarios iraníes también exigieron la liberación de los activos congelados del país y condenaron las repetidas violaciones estadounidenses del alto el fuego en curso.
Mientras tanto, los ataques israelíes en el sur del Líbano continuaron sin cesar, asesinando a un excorresponsal de Al-Alam junto con varios civiles.
Principales acontecimientos en el día 90 de la guerra, quincuagésimo día del alto el fuego:
- El Líder de la Revolución Islámica de Irán afirmó que Estados Unidos e Israel, quienes han fracasado en su agresión militar contra Irán, ahora están conspirando para sembrar discordia dentro del país para “compensar sus derrotas en el campo militar y poner a la nación de rodillas”.
- El CGRI advirtió a los enemigos que cualquier nuevo acto de agresión contra la República Islámica no quedará sin respuesta. La advertencia se emitió después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran ataques en la ciudad portuaria sureña iraní de Bandar Abás.
- Tras la agresión militar estadounidense en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás mediante proyectiles aéreos, el CGRI realizó nuevos ataques dirigidos a la base aérea estadounidense desde la cual se originó el ataque en la madrugada del jueves.
- Un informe señaló que la Marina del CGRI obligó a un petrolero estadounidense que intentaba cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz, a pesar de las restricciones de Irán, a dar la vuelta.
- Irán condenó enérgicamente las amenazas estadounidenses repetidas contra la República Islámica y las violaciones del alto el fuego, instando a la ONU a intervenir.
- Ali Baqeri, secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que la poderosa defensa de Irán ha demostrado que “la fiesta de los vampiros” ha terminado. Expuso la visión de Teherán para una nueva arquitectura de seguridad en Asia Occidental tras una guerra de agresión de 40 días impuesta por Estados Unidos e Israel.
- Baqeri instó a Estados Unidos a liberar “incondicionalmente” todos los activos congelados del país, describiendo la demanda como el “derecho legal” del pueblo iraní.
- El general de brigada Mayid Ibn Reza, ministro de Defensa en funciones de Irán, afirmó que las Fuerzas Armadas del país, respaldadas por el apoyo nacional, lograron infligir una “derrota histórica” a Estados Unidos y al régimen israelí en sus dos guerras impuestas.
- Kazem Qaribabadi, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, advirtió que Teherán dará una “respuesta proporcional” a cualquier provocación estadounidense continua, después de que el CGRI atacara un sitio militar estadounidense en el Golfo Pérsico en represalia por un ataque estadounidense en un aeropuerto del sur de Irán.
- Estados Unidos impuso sanciones ilegales a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán en un intento desesperado por impedir que el país ejerciera sus derechos soberanos sobre la vía marítima estratégica tras las fallidas operaciones militares.
- Ebrahim Azizi, del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, afirmó que los recursos retóricos amenazantes de Donald Trump dirigidos a la República Islámica, de manera intermitente, no obligarán al país a retroceder de sus líneas rojas.
- El aeropuerto internacional de Tabriz reanudó operaciones el miércoles, casi dos meses después de haber sido dejado fuera de servicio por los ataques aéreos durante la guerra terrorista de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel.
- Un nuevo análisis muestra que Estados Unidos podría necesitar años para reconstruir inventarios clave de misiles agotados durante la campaña de agresión de 40 días contra Irán, advirtiendo que la escasez ha creado una “ventana de vulnerabilidad” en caso de un futuro enfrentamiento en el Pacífico Occidental.
- Un ataque aéreo israelí mató a Hussam Zaidan, excorresponsal de la cadena iraní en árabe Al-Alam, junto con otros tres civiles en el sur del Líbano.
- Al menos un soldado israelí murió y otros dos resultaron heridos después de que combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) lanzaran una operación contra posiciones y equipos militares del régimen de Tel Aviv dentro de los territorios ocupados.
- Israel amplió su agresión militar a Beirut por segunda vez desde que el alto el fuego entró en vigor a principios de abril. Según informes de medios hebreos, el ataque fue aprobado por Washington, que ha permitido a Israel llevar a cabo únicamente bombardeos aéreos “selectivos” en la capital.