Irán condena ataques brutales de Israel en Líbano y llama a EEUU cómplice

Irán condena la agresión de Israel al Líbano y reitera su defensa de la soberanía e independencia del país árabe frente al colonialismo y expansionismo del régimen ocupante.

En declaraciones vertidas este viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha condenado enérgicamente los brutales ataques del régimen sionista contra diversas regiones del sur, el este del Líbano y los suburbios de Beirut (la capital), que han causado un gran número de muertos y heridos, así como el desplazamiento de cientos de miles de personas y la destrucción de infraestructuras y viviendas.

🚨🎥 Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo contra un bloque residencial al sur de la capital libanesa, Beirut, en Chouaifet El Aamroussieh. pic.twitter.com/6YELAJXrEQ — HispanTV (@Nexo_Latino) May 28, 2026

El vocero iraní, al señalar en concreto la escalada de los ataques del régimen sionista y la expansión de su alcance militar sobre las ciudades históricas de Tiro, Nabatieh y Sidón, ha considerado que “el silencio de las instituciones internacionales, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, y su indiferencia, son la causa de la continuación de la agresión y los crímenes del régimen sionista”.

Ha señalado también que la administración gobernante en Estados Unidos es “cómplice de todos los crímenes del régimen sionista en el Líbano, Palestina ocupada y toda la región”.

Asimismo, el portavoz ha expresado sus condolencias por el martirio del periodista de la cadena Al Alam Hussam Zaidan en un ataque israelí en el sur del Líbano y ha advertido de que más de 300 periodistas han muerto a manos del régimen sionista en Palestina y el Líbano en los últimos tres años, afirmando la responsabilidad de la comunidad internacional de hacer rendir cuentas y castigar a los criminales ocupantes por la comisión de atroces crímenes internacionales.

Baqai ha elogiado la paciencia y la legendaria resistencia del pueblo libanés frente a la agresión y ocupación del régimen sionista, y confirmado la plena solidaridad de la República Islámica de Irán con el Líbano en la defensa de la soberanía, la dignidad y la independencia de este país contra las codicias coloniales y expansionistas del régimen sionista.

El lunes, el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la intensificación de los ataques contra el Líbano, en la violación de una tregua vigente.

Desde el reinicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, más de 3324 personas han perdido la vida y más 10 027 han resultado heridas, ha informado este viernes el Ministerio de Salud del Líbano. Solo el miércoles, Israel mató a 31 libaneses civiles e hirió a otros 40, según el Ministerio de Salud libanés.

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