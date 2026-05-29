Pezeshkian remarca política de cooperación de Irán con vecinos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró que Teherán busca ampliar la cooperación con los países musulmanes y vecinos.

En una publicación en su cuenta de X este viernes, Pezeshkian ha informado que sostuvo conversaciones telefónicas con los primeros ministros de Malasia y Pakistán para intercambiar saludos con motivo del Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio).

“En mis conversaciones con los primeros ministros de Malasia y Pakistán para felicitarlos por el Eid al-Adha, al tiempo que hacía hincapié en el compromiso de Irán con la diplomacia, agradecí a Malasia su postura humanitaria y a Pakistán su iniciativa y sus eficaces esfuerzos para alcanzar un acuerdo”, ha escrito el mandatario iraní.

Ha recordado también que “la política de Irán es ampliar la cooperación con los países musulmanes y vecinos en todos los ámbitos”.

Con esta publicación, el presidente culmina varios días de intensa diplomacia telefónica que incluyó desde lunes llamadas con los líderes de Irak, Malasia, Catar, Egipto, Turquía, Omán, Pakistán, Tayikistán, Kirguistán y Azerbaiyán.

En todas las conversaciones, Pezeshkian enfatizó que Irán ha demostrado su sinceridad y compromiso con el diálogo, y que sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo marco digno para poner fin a las tensiones.

Expresó también esperanza de que Dios acerque los corazones de los musulmanes y exhortó a brindarse apoyo mutuo integral ante las amenazas.

Las declaraciones del presidente se producen mientras Irán continúa defendiendo su soberanía frente a la agresión militar coordinada lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. A pesar de la agresión no provocada, Teherán ha buscado constantemente soluciones diplomáticas y mantenido canales de comunicación abiertos con sus vecinos regionales.

Teherán ha sostenido durante mucho tiempo que la seguridad en la región solo puede lograrse mediante la cooperación entre naciones musulmanas, libres de la injerencia de potencias externas como Estados Unidos.

A pesar de las reiteradas garantías de los Estados árabes del Golfo Pérsico de que sus territorios no se utilizarían como plataformas para ataques contra Irán, Estados Unidos e Israel han utilizado bases en la región para realizar ataques en suelo iraní. Irán ha respondido con medidas defensivas para proteger su seguridad nacional.

Los funcionarios iraníes han abogado constantemente por el diálogo y el respeto mutuo entre los vecinos, aun cuando mantienen el derecho a defender su país frente a la agresión extranjera.

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