Universidad Al-Mustafa: papel de EAU en guerra es ‘haram’ (prohibido)

Una prominente universidad calificó la participación de EAU en la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán como una traición a los musulmanes y un acto vetado según la ley islámica.

La Universidad Internacional Al-Mustafa, un seminario internacional para estudiantes extranjeros con sede en Qom, ha emitido un comunicado en respuesta a la postura antiraní adoptada por la Universidad Al-Azhar, con sede en Egipto.

En efecto, la Universidad de Al-Azhar criticó a Teherán y condenó lo que describió como “ataques injustificados” de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros Estados del Golfo Pérsico, exigiendo el cese inmediato de las represalias iraníes contra los intereses estadounidenses en los territorios de países árabes.

Pese a las advertencias de Irán, los Emiratos Árabes Unidos permitieron que su territorio e infraestructura logística sean utilizadas, directa o indirectamente, en apoyo de las operaciones militares y de inteligencia estadounidenses e israelíes contra Irán.

“La participación, la facilitación y el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a la beligerancia de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán constituyen la denominación jurídica de rebelión (ṭughyān), y el apoyo al frente de la incredulidad (kufr) contra los hermanos musulmanes está categóricamente prohibido (ḥaram)”, ha declarado la Universidad Al-Mustafa.

En un informe publicado el martes, el Wall Street Journal, citando fuentes informadas, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques militares contra Irán en apoyo directo a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, en concreto una refinería de petróleo en la isla de Lavan, en el Golfo Pérsico, en abril, aproximadamente cuando se alcanzó un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán.

Durante la guerra, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí abrieron sus bases aéreas a los aviones de combate estadounidenses para ataques contra Irán, según diversos informes.

La Universidad Al-Mustafa también explica en su nota que “la República Islámica de Irán nunca ha iniciado ninguna guerra, y las recientes acciones militares son simplemente una respuesta legítima, disuasoria y defensiva a los ataques que se han llevado a cabo contra la seguridad y la integridad territorial de Irán mediante el abuso del territorio de algunos países vecinos, incluidos los Emiratos Árabes Unidos”.

A continuación, ha enfatizado el compromiso de Irán con la racionalidad, la diplomacia y el principio de buena vecindad, y ha hecho un llamamiento a la Universidad Al-Azhar para que “utilice el Corán y la Sunnah (tradiciones islámicas), como criterio para sus juicios, en lugar de dejarse influenciar por el entorno mediático y los políticos afiliados a Occidente”.

En otra parte del comunicado, la Universidad Internacional Al-Mustafa ha puesto de manifiesto la adhesión a la ética islámica en la guerra. “En sus operaciones de represalia, la República Islámica de Irán —a diferencia de la conducta criminal del régimen israelí y sus partidarios— no ha atacado a civiles inocentes ni a la infraestructura civil vital de otros países, y los objetivos legítimos de estas operaciones han sido las bases militares estadounidenses en la región”, ha indicado.

A modo de colofón, ha hecho un llamamiento a todos los países islámicos para que se unan contra el enemigo estadounidense-sionista, y ha instado los intelectuales y las élites de todo el mundo musulmán a impedir la materialización de las conspiraciones divisorias de las potencias hostiles.

Tras la agresión ilegal estadounidense-israelí, Irán lanzó un centenar de ataques de represalia con drones y misiles contra objetivos israelíes en los territorios ocupados y bases e instalaciones de EE.UU. en la región —entre ellos en Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí, Catar y Baréin— desde donde se lanzaban ataques al suelo iraní.

La República Islámica ha presentado quejas formales ante la ONU y ante el Consejo de Seguridad por la complicidad de algunos Estados ribereños del Golfo Pérsico en el reciente conflicto. Teherán ha exigido responsabilidades a éstos por permitir el uso de su territorio y cielo a los agresores para atacar el suelo iraní o por involucrarse directamente en los ataques que constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

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