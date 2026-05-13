Informe: Arabia Saudí lanzó ataques “encubiertos” contra Irán a finales de marzo

Arabia Saudí lanzó una serie de ataques aéreos “encubiertos” contra Irán a finales de marzo, antes de “amenazar” con nuevas agresiones, según un informe.

Reuters difundió el informe el martes, citando a “un funcionario occidental” que describió los ataques como “acciones de represalia mutua”. El funcionario afirmó que la agresión se produjo “en represalia por cuando Arabia Saudí fue atacada”, sin revelar con precisión el motivo de los ataques a los que hacía referencia.

El reino ha acusado repetidamente a la República Islámica de albergar intenciones hostiles o de estar implicada en agresiones contra su territorio, acusaciones que Teherán ha rechazado categóricamente en todas las ocasiones.

La agencia indicó que no pudo confirmar de manera independiente los objetivos de los ataques.

No obstante, citó a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí, quien reiteró la postura oficial de Riad de “abogar por la desescalada, la moderación y la reducción de las tensiones en aras de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región y de sus pueblos”.

Funcionarios occidentales citados en el informe afirmaron que Riad posteriormente “amenazó” a Teherán con “más represalias”.

El reino permitió un amplio uso de su territorio por parte de Estados Unidos para atacar a Irán durante el último episodio de agresión estadounidense-israelí no provocada contra la República Islámica.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron llevando a cabo al menos 100 oleadas de represalias decisivas y exitosas contra objetivos estadounidenses en toda la región, incluidos aquellos situados en el reino saudí y en muchos de sus aliados árabes a lo largo de la costa del Golfo Pérsico.

Entretanto, Teherán aconsejó firmemente a esos estados abstenerse de contribuir a la agresión y señaló que albergar puestos avanzados enemigos había derivado en inseguridad para ellos, en lugar de servir a sus intereses.

El lunes, The Wall Street Journal también informó que los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo una serie de ataques “encubiertos” contra Irán durante la agresión estadounidense-israelí.

Citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, el periódico afirmó que uno de los ataques tuvo como objetivo una refinería en la isla iraní de Lavan a comienzos de abril.

Una fuente citada por The Journal aseguró que Estados Unidos acogió discretamente con satisfacción la contribución de los Emiratos a la agresión de esa manera.

El informe surgió en medio de repetidas acusaciones de funcionarios emiratíes contra Irán por el supuesto ataque “deliberado” e “injustificado” contra su país. La República Islámica rechazó categóricamente dichas afirmaciones, subrayando que sus medidas de represalia estuvieron dirigidas exclusivamente contra objetivos hostiles dentro de los Emiratos.

hnb