Irán denuncia carácter no convencional de la guerra de EEUU e Israel

Irán denuncia que la ofensiva de EE.UU. e Israel en su contra no constituye una guerra convencional, sino un conflicto que pone en juego el futuro de la humanidad.

“Lo que se ha desatado contra nuestra nación amante de la paz no es solo otro conflicto. De un lado están quienes se complacen en violar todas las leyes de la guerra y la decencia humana básica —quienes matan por diversión, quienes masacran niños para atormentar a sus familias, quienes disparan misiles de última generación contra pabellones deportivos de mujeres simplemente para probar su poder destructivo”, ha denunciado el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje publicado la madrugada de este miércoles en la red social X.

Dirigiéndose a toda persona decente, independientemente de su religión, etnia o nacionalidad, ha recordado que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero de 2026 una segunda guerra de agresión contra Irán en menos de un año, mientras Irán y Estados Unidos estaban inmersos en negociaciones diplomáticas.

Baqai ha sostenido que el conflicto actual no responde simplemente a disputas territoriales, recursos o cálculos geopolíticos, sino que constituye “una guerra que determinará el propio significado de ‘bien’ y ‘mal’ en nuestro tiempo y en el futuro”.

To every decent human being—regardless of religion, ethnicity, nationality, race, or any other distinction,



To Muslims, Jews, Christians, Sikhs, Hindus, Buddhists, and all others of faith,



And to those who follow no formal religion but hold deeply to the universal values of… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 12, 2026

En alusión a la confrontación entre los agresores estadounidenses e israelíes con Irán y al hundimiento del destructor iraní Dena por un submarino estadounidense, ha ratificado que “esta es una guerra entre quienes se jactan de torpedear embarcaciones desarmadas ‘por diversión’ y quienes hacen todo lo posible por proteger vidas inocentes”.

Ha agregado el conflicto también enfrenta a “mentirosos profesionales que fabrican justificaciones para atrocidades” contra “un pueblo orgulloso que defiende su patria y la dignidad humana confiando únicamente en su propia fuerza y ​​determinación”.

En el mensaje de Baqai se señala que esta guerra constituye “una batalla decisiva para el futuro de la humanidad”, y que determinará si los logros de la civilización humana —como los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios éticos fundamentales— se preservan o, por el contrario, quedan completamente destruidos.

A continuación, ha planteado que la comunidad internacional debe elegir entre “un mundo gobernado por modernos amos de esclavos —arrogantes, dominantes e irresponsables— que gobiernan mediante la coerción, la mentira y la extorsión” o uno basado en “el respeto, la justicia, la paz y la dignidad humana”.

El vocero iraní ha recalcado que “la conciencia de la humanidad no ha muerto”, pero ha advertido que, en momentos como este, “el silencio equivale a la complicidad con el mal”, destacando que la humanidad debe actuar antes de que el mundo “caiga en un abismo de ilegalidad y sometimiento”.

“Si rechazan el camino de la barbarie y la dominación, entonces encuentren el valor moral para hablar, actuar y ponerse del lado correcto de la historia, antes de que el mundo caiga en un abismo de ilegalidad y sometimiento. La decisión es suya.Y la historia lo recordará”, ha setenciado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles.

Durante la guerra, los agresores estadounidenses e israelíes atacaron zonas residenciales, infraestructura civil, escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, entre otros objetivos no militares, causando la muerte de más de 3500 personas en todo el país.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo al menos 100 operaciones con misiles y drones contra objetivos en territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en países de la región utilizados durante el conflicto.

Estados Unidos pidió un alto el fuego el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua aun vigente para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

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