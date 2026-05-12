Papa otorga máxima distinción diplomática del Vaticano al embajador de Irán

El papa León XIV ha otorgado la más alta condecoración diplomática del Vaticano, la Orden Papal de Pío IX, al embajador de Irán ante la Santa Sede.

La Orden de Pío IX, considerada una de las más altas condecoraciones diplomáticas y de caballería del Vaticano, se suele otorgar a embajadores y figuras prominentes que han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y en la promoción de la paz y el diálogo.

El máximo honor le fue otorgado al embajador iraní Mohamad Hosein Mojtari, después de que el papa León XIV condenara la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

El premio y la condena del Papa a la agresión están estrechamente vinculados a los esfuerzos que realiza la embajada iraní en el Vaticano para promover mensajes de paz, justicia y oposición a la beligerancia.

Dr. Mohammad Hossein Mokhtari, Iran’s ambassador to the Vatican, received the highest diplomatic honor from Pope Leo XIV. Established in 1847 under Pope Pius IX, the medal is awarded to ambassadors and notable figures for their efforts to strengthen diplomacy and promote peace. pic.twitter.com/v0veXVVY1w — Press TV 🔻 (@PressTV) May 12, 2026

Durante la agresión estadounidense-israelí contra Irán, el Papa criticó en repetidas ocasiones la guerra, calificando también de “inaceptable” la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de destruir la civilización iraní.

Su oposición y condena a la guerra contra Irán enfurecieron a Donald Trump, quien lanzó un inusual y feroz ataque contra el líder de la Iglesia católica, al afirmar que no es “fan del papa”.

Por su parte, el papa León XIV no se quedó callado y aseveró que “no le da miedo” la Administración Trump y que continuará alzando la voz contra los conflictos armados y el sufrimiento.

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