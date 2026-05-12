Cuba denuncia normalización de amenaza de agresión militar por EEUU

El vicecanciller de Cuba ha denunciado la estrategia de EE.UU. para “normalizar” la amenaza de una agresión militar contra la isla, la cual está “fríamente calculado” por Washington.

“El esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba de parte de EEUU, responde a un diseño comunicacional fríamente calculado”, ha escrito este martes el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en su cuenta de red social X.

Además, ha sostenido que esa estrategia “forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre”.

Asimismo, ha calificado “la actual agresión económica” de Washington contra la isla como “un crimen”. “Condenar a toda la población de un país a la miseria como castigo colectivo es atroz y cruel”, ha añadido.

A military agression against Cuba by the US is a crime. The current economic agression is also a crime. Condemming the total population of a country to missery as collective punishment is vocious and cruel.

Cuba's firm commitment to self defense is a legitimare right. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 12, 2026

En días pasados, el diplomático también denunció en sus redes sociales que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “sin evidencia alguna”, acusa al gobierno cubano de despilfarrar recursos y no atender las necesidades que él considera prioritarias.

“Pretende justificar así el castigo colectivo vigente contra todo el pueblo cubano y la posibilidad de agresión militar”, puntualizó.

Durante más de seis décadas, Cuba ha sido objeto de crecientes e inhumanas sanciones estadounidenses, en flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de tomar medidas contra Cuba. Ha sugerido que La Habana debería llegar a un acuerdo con Washington sino será invadida, para ello ha aumentado la presión sobre la isla, dejándola sin combustible.

El presidente estadounidense, firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva para intensificar las sanciones contra la isla. Además, el inquilino de la Casa Blanca amagó con “tomar el control de Cuba” una vez que concluyan la guerra contra Irán.

Los líderes cubanos han rechazado por completo las amenazas, y el presidente Díaz-Canel ha repudiado cualquier rendición ante Washington. “No hay rendición ni capitulación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación”, aseveró el mandatario cubano.

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