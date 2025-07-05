Teherán insta al Papa a tomar postura firme ante amenazas a Líder de Irán

Irán insta al pontífice de la iglesia católica a adoptar una postura contra las amenazas e insultos de EE.UU. contra el Líder de la Revolución Islámica.

Mediante una misiva dirigida al papa León XIV, el embajador de la República Islámica de Irán en el Vaticano, Mohamadhosein Mojtari, censuró el viernes las recientes amenazas e insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Mojtari calificó las amenazas estadounidenses como una afrenta no solo a los musulmanes chiíes, sino a todo el mundo islámico.

Asimismo, detalló que las autoridades israelíes, en concreto el canciller sionista, Israel Katz, han admitido abiertamente su intento de asesinar al Líder de Irán.

Mojtari aseveró que la postura adoptada por Washington son contrarios a las leyes y protocolos aceptados por el sistema jurídico internacional, así como tienen consecuencias amargas y, por supuesto, peligrosas desde una perspectiva religiosa.

De igual manera, el funcionario iraní señaló que tales amenazas han socavado la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre las religiones.

Al hacer alusión a la importancia del diálogo entre las religiones para crear un mundo pacífico, instó al papa León XIV a tomar una postura firme ante la amenaza y el insulto al Líder de Irán.

La semana pasada, el comandante adjunto de coordinación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Mohamad Reza Naqdi, advirtió que ni un solo agente de EE.UU. saldrá vivo de la región de Asia Occidental, si Washington realiza el más mínimo ataque contra cualquiera de las autoridades religiosas chiíes.

msr/tmv