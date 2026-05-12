Terremoto de magnitud 4,6 grados registrado en capital de Irán

Un terremoto moderado de magnitud 4,6 en la escala de Richter sacudió la capital de Irán, Teherán, a las 23:46 hora local de este martes.

Un terremoto de magnitud 4,6 sacudió hace unos instantes la zona fronteriza entre las provincias de Teherán y Mazandarán (norte), y los temblores se sintieron en varias partes de la capital y ciudades cercanas.

Según informes locales, el sismo se sintió en las zonas norte y sureste de Teherán, incluyendo Pardis, Varamin, Pakdasht y partes de Shemiranat. Los residentes reportaron temblores notables en algunas áreas.

Las zonas residenciales más cercanas al epicentro eran Pardis (a 8 kilómetros), Bumahen (a 10 kilómetros) y Rudehen (a 11 kilómetros).

Tras el terremoto, la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán anunció que todas las bases de ayuda y los equipos de respuesta a emergencias en la provincia de Teherán se encuentran en estado de máxima alerta y están preparados para responder si fuera necesario.

El presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán ha anunciado que el reciente terremoto en Teherán no ha causado daños humanos ni materiales.

Informe preliminar sobre el terremoto

Magnitud: 4,6

Ubicación: Frontera entre las provincias de Teherán y Mazandarán, cerca de Pardis.

Fecha y hora local: 12 de mayo de 2026 – 23:46:07 hora local (+3.30 GMT)

Longitud: 51.83

Latitud: 35.82

Profundidad: 10 km

Teherán volvió a ser sacudida aproximadamente a las 00:28 hora local, tras el anterior sismo registrado en la región.

Un segundo terremoto de magnitud 4,0 sacudió Teherán a las 00:28 hora local, registrándose a una profundidad de 8 kilómetros, según informes sísmicos preliminares.

Un tercer terremoto de magnitud 3,4 sacudió la zona cercana a Pardis a las 00:32 hora local, según los informes sísmicos preliminares, lo que generó preocupación entre los residentes de la ciudad oriental de Teherán.

Las autoridades siguen vigilando la actividad sísmica en la región tras una serie de temblores en la zona de la capital.

Las autoridades también confirmaron que continúan las réplicas, mientras que la vigilancia y las evaluaciones siguen en curso.

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