Irán rechaza acusación infundada de Kuwait y exige liberación de 4 iraníes

Iran rechaza las acusaciones de Kuwait sobre la supuesta planificación de actos hostiles en su contra y las califica de “infundadas” en plena tensión regional.

“Irán considera totalmente infundadas e inaceptables las acusaciones planteadas en los comunicados de los ministros de Exteriores e Interior de Kuwait sobre una supuesta planificación iraní de actos hostiles contra Kuwait”, ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado.

En este sentido, la Cancillería de Irán ha condenado enérgicamente la “conducta inapropiada del gobierno kuwaití” por “explotar política y propagandísticamente” el incidente en el que cuatro guardacostas iraníes, que estaban cumpliendo con su deber como parte de una misión rutinaria de patrullaje marítimo, ingresaron en aguas territoriales de Kuwait debido a un fallo en el sistema de navegación.

La Cancillería ha recordado que la política de principios de Irán se basa en “el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países de la región, incluido Kuwait”.

Iran's Foreign Ministry said that the allegations raised in the statements issued by Kuwait’s Foreign and Interior Ministries regarding Iran’s alleged planning of hostile acts are baseless and rejected.



The ministry said that Iran strongly condemns the inappropriate action taken… pic.twitter.com/XKzK5rdLDZ — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 12, 2026

El Ministerio ha instado a las autoridades kuwaitíes a evitar “declaraciones precipitadas” y a abstenerse de formular “acusaciones infundadas”, pidiendo que el asunto sea gestionado exclusivamente a través de canales oficiales.

Asimismo, ha exigido que se garantice el acceso de la embajada de Irán en Kuwait a los ciudadanos iraníes detenidos lo antes posible, en conformidad con las normas del derecho internacional, y ha reclamado “su liberación inmediata”.

El incidente ocurre en medio de la escalada regional desatada tras el inicio de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, el 28 de febrero.

Durante los 40 días de guerra, hasta el 8 de abril, cuando se declaró un alto el fuego, EE.UU. y el régimen israelí llevaron a cabo ataques contra Irán, utilizando extensamente infraestructuras militares y logísticas en países de la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí y Jordania.

En respuesta, Irán ejecutó decenas de operaciones de represalia contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región y en los territorios ocupados y cerró el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo mundial, a los países enemigos y sus aliados.

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