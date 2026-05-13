Rusia prueba su novedoso misil balístico sin parangón en Occidente

Rusia probó el martes su nuevo misil balístico intercontinental ‘Sarmat’, calificado por el presidente Vladímir Putin como el sistema de misiles más potente del mundo.

Tras recibir un informe oficial sobre el éxito de sus pruebas, el mandatario ruso, Vladímir Putin, indicó que el misil Sarmat, con capacidad nuclear, entraría en servicio de combate a finales de 2026.

“Este es el misil más poderoso del mundo”, subrayó Putin, agregando que la potencia total de la carga de combate transportada por el misil Sarmat “es más de cuatro veces superior a la potencia de cualquier análogo occidental existente”.

Putin ha explicado que el Sarmat, de última generación y propulsado por combustible líquido, posee capacidades avanzadas de trayectoria, ya que puede desplazarse tanto en trayectoria balística como suborbital, lo que amplía su alcance a más de 35 000 kilómetros, asegurando que tiene la capacidad de “superar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y en desarrollo”.

❗️🇷🇺 PRUEBA EXITOSA DEL MISIL INTERCONTINENTAL PESADO RUSO SARMAThttps://t.co/HrWZK63eDL pic.twitter.com/WwwnEW3d9h — RT en Español (@ActualidadRT) May 12, 2026

El comandante de las ⁠Fuerzas de Misiles ​Estratégicos de Rusia, Serguéi ⁠Karakáyev, informó en una reunión por videoconferencia al ​presidente ruso que el despliegue de los lanzadores Sarmat permitirá mejorar significativamente las capacidades de combate de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres, reforzando el poder de disuasión del país.

Señaló que el sistema está diseñado para reemplazar al misil estratégico soviético Voyevoda, superándolo en múltiples aspectos.

Putin presentó por primera vez el misil Sarmat en 2018, afirmando entonces que el arma poseía un alcance prácticamente ilimitado y la capacidad de evadir los sistemas avanzados de defensa antimisiles. El misil Sarmat está diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares.

El lanzamiento del martes se produce en medio de las tensiones entre Rusia y Occidente por la guerra de Ucrania. Durante un discurso pronunciado el sábado en el desfile del Día de la Victoria, que conmemoraba la derrota soviética de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Putin declaró que los soldados rusos se enfrentan a “una fuerza agresiva” armada y apoyada por toda la alianza de la OTAN en la campaña militar del país en Ucrania.

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