‘Trump envía tropas para abrir Ormuz, pero regresan derrotadas’

Irán ha subrayado la consolidación de su control sobre el estrecho de Ormuz, exigiendo a EE.UU. que respete su soberanía sobre esta estratégica vía marítima.

“La gestión iraní del estrecho de Ormuz se ha consolidado a nivel mundial, por lo que los países obtienen permiso, pagan los costos y, con la guía de la Furza Naval del Cuerpo de Guardiana de la Revolución Islámica (CGRI), hacen pasar sus embarcaciones”, ha destacado este viernes el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, en una publicación en su cuenta de X.

Al censurar la postura adoptada por parte de EE.UU. ante la iniciativa iraní, ha señalado que “el único que no lo ha creído o no quiere creerlo es (el presidente de EE.UU., Donald) Trump; de vez en cuando envía a su ejército para abrir el estrecho, pero estos llegan, reciben una paliza y regresan“.

Dirigiéndose al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha afirmado que “en lugar de toda esa fanfarronería innecesaria, piensen en inclinarse ante el poder de los iraníes en el Golfo Pérsico”.

🔴Irán defiende ante la ONU sus acciones legales en el estrecho de Ormuz



🔺Irán enfatiza que su decisión de cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a las agresiones en su contra es “legal y acorde al derecho internacional”.https://t.co/tBarqNUbjo — HispanTV (@Nexo_Latino) May 29, 2026

El jueves, el CGRI obligó a regresar un grupo de embarcaciones de EE.UU. que intentaba cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz.

En la última semana, más de 200 buques han atravesado el estrecho de Ormuz con la aceptación de las normas y la obtención de autorización de la Marina de Irán, según los medios locales.

Las fuerzas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel en represalia a la guerra de agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán el 28 de febrero.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros, el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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