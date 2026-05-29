Protesta de aficionados irlandeses interrumpe partido contra Catar

Partido amistoso entre las selecciones de Irlanda y Catar fue interrumpido tras una protesta de aficionados irlandeses por el próximo duelo de su equipo vs Israel.

Los espectadores indignados expresaron su rechazo al próximo partido de la selección irlandesa contra el equipo del régimen israelí en la Liga de Naciones de la UEFA, lanzando pelotas de tenis al terreno de juego y ondeando banderas palestinas.

La protesta estuvo acompañada de momentos de tensión en el estadio y, durante el despliegue de pancartas y la interrupción del encuentro, también se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos aficionados.

Se lanzan pelotas de tenis al campo en el Aviva Stadium en el amistoso entre Irlanda vs Qatar, la bandera de Palestina se iza en una de las tribunas, los aficionados protestan contra el partido Irlanda vs Israel,programado para la Nations League en el mes de setiembre de este año pic.twitter.com/Kji7Thtn1k — Heroica Deportiva (@sergioferis) May 28, 2026

El suceso se produjo después de que el seleccionador de la República de Irlanda declarara previamente sobre el partido contra el equipo del régimen ocupante israelí que, desde una perspectiva futbolística, no es justo ni deseable que los jugadores y el cuerpo técnico se vean colocados en una situación de ese tipo.

El duelo está programado para el mes de setiembre.

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