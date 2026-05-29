Irán: Nuevas sanciones de EEUU reflejan furia por rápida recuperación aérea

El subdirector de la Organización de Aviación Civil Internacional de Irán, Seyed Hamidreza Sanei, ha declarado este viernes que el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre nuevas medidas contra las aerolíneas iraníes —que incluyen el bloqueo de los derechos de aterrizaje, el acceso al repostaje y la venta de billetes— carecía de la sustancia jurídica de una designación formal de sanciones.
“Esta es la segunda vez que el secretario del Tesoro hace tal afirmación, pero no se ha visto ninguna acción legal, orden de sanciones formales ni decisión vinculante que contenga los detalles de este asunto más allá de lo que publicó en X”, ha declarado Sanei.
✈️💉El enemigo estadounidense-sionista atacó en el aeropuerto de Mashad (noreste de Irán) un avión que transportaba medicamentos.— HispanTV (@Nexo_Latino) March 30, 2026
🔴 La Organización de Aviación Civil de Irán condena el ataque de hace 2 días a un avión que transportaba medicamentos y equipos para varios países. pic.twitter.com/WkDTDJJLBz
El trasfondo de la presión ejercida por Washington es un sector de la aviación civil que se ha recuperado más rápido de lo que la mayoría de los analistas externos había previsto.
Durante los ataques estadounidenses e israelíes contra aeropuertos civiles en la guerra, que comenzó el 28 de febrero y finalizó el 8 de abril tras un alto el fuego negociado por Pakistán, los aeropuertos civiles de Irán sufrieron graves daños a lo largo de los 40 días de conflicto.
El presidente del Comité de Construcción del Parlamento iraní, Mohamad Reza Rezai Kuchi, declaró en abril que 10 aviones de pasajeros fueron destruidos y otros 50 resultaron dañados.
⚠️Un alto funcionario de aviación iraní rechazó las nuevas amenazas de Washington de paralizar las aerolíneas iraníes, calificándolas como una señal de la frustración EEUU por la rápida reconstrucción del sector de aviación civil de Irán tras la agresión de EEUU e Israel. pic.twitter.com/mUHiVdmfD0— HispanTV (@Nexo_Latino) May 29, 2026
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