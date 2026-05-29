Irán: Nuevas sanciones de EEUU reflejan furia por rápida recuperación aérea

Un funcionario de la aviación iraní ha desestimado las amenazas de EE.UU. y ha dicho que muestran su furia por la rápida recuperación de la aviación civil iraní.

El subdirector de la Organización de Aviación Civil Internacional de Irán, Seyed Hamidreza Sanei, ha declarado este viernes que el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre nuevas medidas contra las aerolíneas iraníes —que incluyen el bloqueo de los derechos de aterrizaje, el acceso al repostaje y la venta de billetes— carecía de la sustancia jurídica de una designación formal de sanciones.

“Esta es la segunda vez que el secretario del Tesoro hace tal afirmación, pero no se ha visto ninguna acción legal, orden de sanciones formales ni decisión vinculante que contenga los detalles de este asunto más allá de lo que publicó en X”, ha declarado Sanei.

El funcionario iraní también ha recalcado que “estas posturas parecen ser más una muestra de furia por la reanudación de la actividad del transporte aéreo del país —a pesar de los cuantiosos daños— que un proceso legal y regulatorio”. Bessent publicó en su cuenta de X que Washington “cerraría el acceso de ambas aerolíneas iraníes a pistas de aterrizaje, repostaje y venta de billetes”, sin especificar cuáles ni proporcionar más detalles. Iran Air ya había sido designada por el Departamento de Estado de EE.UU., y Mahan Air también ha sido sancionada. Seyed Hamidreza Sanei ha añadido que “las reiteradas amenazas contra la aviación civil —una infraestructura pública utilizada por los ciudadanos iraníes— ponían de relieve el papel fundamental del sector en la economía, el transporte de mercancías esenciales como medicamentos y componentes para la industria automotriz, y las necesidades de viaje de los ciudadanos”.

✈️💉El enemigo estadounidense-sionista atacó en el aeropuerto de Mashad (noreste de Irán) un avión que transportaba medicamentos.



🔴 La Organización de Aviación Civil de Irán condena el ataque de hace 2 días a un avión que transportaba medicamentos y equipos para varios países. pic.twitter.com/WkDTDJJLBz — HispanTV (@Nexo_Latino) March 30, 2026

El trasfondo de la presión ejercida por Washington es un sector de la aviación civil que se ha recuperado más rápido de lo que la mayoría de los analistas externos había previsto.

Durante los ataques estadounidenses e israelíes contra aeropuertos civiles en la guerra, que comenzó el 28 de febrero y finalizó el 8 de abril tras un alto el fuego negociado por Pakistán, los aeropuertos civiles de Irán sufrieron graves daños a lo largo de los 40 días de conflicto.

El presidente del Comité de Construcción del Parlamento iraní, Mohamad Reza Rezai Kuchi, declaró en abril que 10 aviones de pasajeros fueron destruidos y otros 50 resultaron dañados.

⚠️Un alto funcionario de aviación iraní rechazó las nuevas amenazas de Washington de paralizar las aerolíneas iraníes, calificándolas como una señal de la frustración EEUU por la rápida reconstrucción del sector de aviación civil de Irán tras la agresión de EEUU e Israel. pic.twitter.com/mUHiVdmfD0 — HispanTV (@Nexo_Latino) May 29, 2026

El parlamentario iraní añadió que algunos de los aviones dañados son reparables y podrían volver a estar operativos. Indicó que Irán está buscando una indemnización directamente de los estados agresores, al tiempo que mantiene correspondencia con la Organización de Aviación Civil Internacional. Las fuerzas militares estadounidenses e israelíes atacaron aeropuertos civiles —torres de control, pistas de aterrizaje, sistemas de navegación y comunicaciones terrestres—, a pesar de que dicha infraestructura está explícitamente protegida por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, a los dos meses del alto el fuego, 21 aeropuertos —aproximadamente el 40 % de la red civil iraní— habían vuelto a estar operativos. El aeropuerto internacional de Tabriz (noroeste de Irán), la tercera puerta de entrada internacional con mayor tráfico del país y el más dañado, reanudó los vuelos el miércoles después de que los ataques directos con misiles destruyeran su torre de control y parte de su pista principal. Su reapertura se logró íntegramente mediante ingeniería nacional, sin equipos ni personal extranjeros, lo que refleja décadas de autosuficiencia forzada bajo sanciones, que ya habían obligado a Irán a producir localmente ayudas a la navegación, componentes de radar y sistemas de comunicaciones. Asimismo, han comenzado las conversaciones con aerolíneas extranjeras para restablecer los sobrevuelos al espacio aéreo iraní.

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