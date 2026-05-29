Bombardeos israelíes dejan decenas de víctimas palestinas pese a tregua

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para mantener el alto el fuego en Gaza, los ataques israelíes no se detienen.

En las últimas 48 horas, nuevos bombardeos dejaron decenas de víctimas, entre ellas niños, y también alcanzaron a dirigentes de HAMAS en distintos puntos del enclave.

Las explosiones volvieron a sacudir Gaza durante las últimas horas. Bombardeos israelíes golpearon viviendas y zonas residenciales, mientras familias palestinas intentaban sobrevivir en medio de una nueva escalada que llega en el primer día de Eid al-Adha.

Uno de los ataques más mortales ocurrió en el centro de Gaza, donde al menos diez personas murieron tras el bombardeo de una vivienda residencial. Entre las víctimas había varios niños, y mujeres según fuentes médicas palestinas. Equipos de rescate trabajaron entre los escombros intentando recuperar cuerpos y asistir a los heridos.

En paralelo, Israel anunció el asesinato de Mahmoud Ouda, uno de los grandes líderes del ala militar del movimiento HAMAS, en un ataque aéreo en Gaza Ciudad. En el ataque el líder y su mujer perdieron la vida, y decenas de personas resultaron heridos. Hamas confirmó su muerte y miles de personas participaron en su funeral y aseguraron continuar su legado.

Mientras continúan los ataques y crece el número de víctimas, en Gaza el ambiente del Eid está marcado por el miedo, la muerte y el duelo. Muchas familias aseguran que este año no hay preparativos de celebración, sino intentos de sobrevivir otro día más bajo los bombardeos.

Gaza vuelve a revivir el sonido de los ataques y las explosiones después de nuevos ataques israelíes. Mientras aumentan las víctimas y continúan los ataques en el periodo de tregua, miles de familias siguen atrapas entre el miedo, la destrucción y la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

Huda Hegazi, Gaza.

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