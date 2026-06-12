Irán bloquea paso de un petrolero infractor por estrecho de Ormuz - Noticiero 15:30

Irán bloqueó el paso de un petrolero por Ormuz por ingresar sin autorización. El CGRI advirtió que responderá con firmeza ante cualquier amenaza.

1- El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, enfatizó que cualquier pacto debe garantizar plenamente los intereses de la República Islámica de Irán.

2- Las Fuerzas Armadas iraníes impidieron el paso de un petrolero infractor que había ingresado al área del estrecho de Ormuz sin coordinación previa.

3- El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán afirmó estar preparado para responder de manera firme, inmediata y contundente ante cualquier amenaza o agresión por parte del enemigo.

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