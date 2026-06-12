Irán, preparado para responder a cualquier amenaza de manera contundente – Noticiero 22:30

Irán afirmó estar preparado para responder de manera firme, inmediata y contundente. advirtió que si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán recibirá una respuesta más severa.

1. El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, declaró lo que viene planteando desde occidente acerca de un acuerdo con EE.UU. no son más que especulaciones porque no hay nada definitivo.

2. El Cuerpo Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirmó estar preparado para responder de manera firme, inmediata y contundente ante cualquier amenaza o agresión de parte del enemigo.

3. El comandante del cuartel central general de Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi, advirtió que si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán recibirá una respuesta más severa y el fuego de la guerra se extenderá por toda la región.

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