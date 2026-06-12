Pakistán: El texto final del acuerdo Irán-EEUU se ha alcanzado

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que ya existe un texto final para un acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. y que trabajan en los próximos pasos.

Sharif lo ha informado en una publicación en X el viernes, en la que ha denunciado una “incesante campaña de desinformación” destinada a sabotear un posible acuerdo.

“Dejando a un lado el revuelo, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final consensuado para el acuerdo de paz y que Pakistán está trabajando estrechamente con ambas partes para ultimar los próximos pasos”, ha subrayado.

Sharif también ha enfatizado que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

La declaración del primer ministro pakistaní se produjo poco después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, afirmara en una publicación en X que un acuerdo “nunca había estado tan cerca”.

Araqchi anunció que se habían logrado avances significativos en los esfuerzos para finalizar el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington en Islamabad.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní instó a los medios de comunicación a evitar especular sobre el contenido del acuerdo con Estados Unidos antes de su publicación oficial.

Araqchi afirmó que todos los detalles se compartirán con el público a su debido tiempo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió el mensaje de Araghchi.

Los funcionarios paquistaníes han continuado sus esfuerzos diplomáticos desde que negociaron un alto el fuego que puso fin a la guerra no provocada lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Desde entonces, el proceso diplomático se ha visto interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril. De hecho, esta semana, Irán ha respondido con contundencia los ataques estadounidenses.

Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán apuntando con misiles y drones las diversas bases que ocupa Washington en la región.

A esto, ha seguido la retórica amenazante de Trump, ante ello las autoridades iraníes han hecho advertencias serias y tomado medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha llevado al mandatario norteamericano a recular otra vez más.

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