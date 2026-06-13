Irán: resistencia en el campo alcanza importante logro estratégico

El canciller de Irán expuso la estructura de un posible acuerdo con EE.UU. y destacó que la diplomacia busca consolidar los logros obtenidos en el campo de batalla.

En una entrevista televisada el viernes, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, señaló a la República Islámica como la única parte que salió victoriosa frente a la reciente agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra el país, afirmando que el resultado reflejó un “importante logro estratégico”.

Cualquier entendimiento destinado a consolidar la victoria en el campo de batalla

Araqchi resaltó que la victoria se produjo aunque ambos agresores contaban con armas avanzadas, incluidas capacidades nucleares, pero Irán les impidió alcanzar sus objetivos.

“Naturalmente, tras una victoria de este tipo, es necesario consolidarla mediante un acuerdo o entendimiento”, enfatizó el canciller iraní.

Añadió que los esfuerzos diplomáticos destinados a reforzar la victoria se encontraban ahora en su fase final y se basaban en un memorando de entendimiento de 14 puntos que ha sido discutido en los medios.

Subrayó que el documento aún podía modificarse hasta su aprobación final y que sus detalles se anunciarían una vez concluido.

Negociación en dos fases

Según el funcionario, el proceso está dividido en dos etapas, primero la realización de un memorando de entendimiento inicial entre Irán y Estados Unidos, y una segunda fase que se espera incluya negociaciones que conduzcan a un posible acuerdo final.

En la primera fase se centraron en los temas sobre los que era posible alcanzar un acuerdo, mientras que el expediente nuclear, junto con la cuestión del levantamiento de las sanciones, será examinado en la segunda fase.

Además del levantamiento de las sanciones ilegales, los temas sensibles, incluida la cuestión nuclear —que abarca el enriquecimiento de uranio y el uranio altamente enriquecido— han sido pospuestos a la segunda fase.

Marco regional de alto el fuego

El máximo diplomático iraní precisó que no hemos olvidado al Líbano en esta guerra, ya que el Líbano y Hezbolá estuvieron junto al pueblo iraní durante las guerras de agresión estadounidense-israelí; en consecuencia, el fin de las hostilidades incluirá todos los frentes, incluido el Líbano.

Araqchi afirmó que, en este marco, se han tenido en cuenta compromisos sobre no iniciar una guerra, la abstención de amenazas o del uso de la fuerza, y el respeto mutuo a la soberanía de los países.

Levantamiento del bloqueo estadounidense y plan de reconstrucción

El canciller afirmó que, en este memorando de entendimiento, se han abordado temas como el estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo naval, el marco de las futuras negociaciones, el levantamiento de sanciones, la reconstrucción y el desarrollo económico del país, así como la forma de gestionar los fondos iraníes bloqueados.

“Cuando este documento sea finalizado y firmado, daré a conocer todos sus detalles al público y explicaré punto por punto, e incluso palabra por palabra, qué significa cada parte y qué logros traerá para la República Islámica de Irán”, agregó Araqchi.

Mecanismo de extensión y contingencia

Araqchi explicó que después del memorando de entendimiento, las negociaciones se iniciarán dentro de los 60 días siguientes para llegar a un acuerdo final. Si no se cumplen las disposiciones contempladas en el memorando, no entraremos en negociaciones.

Prosiguió que la diferencia esta vez es que las dos partes no han llegado todavía a un acuerdo definitivo, y si no se implementan los acuerdos correspondientes a la primera etapa, no avanzaremos a la segunda.

EEUU aprovecha cualquier oportunidad para incumplir sus promesas

El funcionario mencionó que “nos enfrentamos ante actores que no están plenamente comprometidas con sus obligaciones y aprovechan cualquier oportunidad para incumplir sus promesas”.

“Somos nosotros quienes debemos cerrar las vías para el incumplimiento de los compromisos, y debemos tener la capacidad, basándonos en nuestra propia fuerza, de no permitir que se produzcan esas violaciones”, explicó.

Araqchi señaló que hay partes que se oponen a la concreción de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, identificando al régimen israelí como el principal enemigo de dicho entendimiento.

El futuro de la administración del estrecho de Ormuz ya no será como antes

El canciller aseveró que el estrecho de Ormuz permanecería bajo la soberanía de Irán y Omán ya que se encuentra dentro de las aguas territoriales de estos países.

Recalcó que durante años, esta vía marítima estaba abierta a todos los buques, y tanto Irán como Omán han prestado diversos servicios.

Sin embargo, se trata de una decisión firme de Irán de que el futuro de la gestión del estrecho de Ormuz ya no fuera como en el pasado, según enfatizó el canciller iraní. “Nadie puede cambiar la soberanía de Irán sobre este estrecho”, apostilló.

Además, reiteró que es probable que próximamente se anunciara un programa conjunto entre Irán y Omán, afirmando que los dos vecinos han celebrado varias reuniones técnicas al respecto.

Araqchi ha destacado, asimismo, que para China, esta vía marítima tiene una gran importancia, y cerca del 40 % del tránsito de este canal está relacionado con China.

Campo de batalla y la diplomacia son dos alas de un mismo vuelo

Araqchi explico que “la negociación es parte del campo de batalla, y los logros del campo también se consolidan en las negociaciones. Ambos son una continuación el uno del otro, y pensar en su separación es un gran error”.

“El campo y la diplomacia son dos alas de un mismo vuelo que, juntos, permiten el ascenso del país. Nuestra experiencia práctica también ha demostrado que la diplomacia ha estado plenamente al servicio del campo, y que el campo ha respaldado plenamente a la diplomacia”, añadió.

El proceso diplomático de las negociaciones entre Irán y EE.UU. sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril.

Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán apuntando con misiles y drones las diversas bases que ocupa Washington en la región.

A esto, ha seguido la retórica amenazante de Trump, ante ello las autoridades iraníes han hecho advertencias serias y tomado medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha llevado al mandatario norteamericano a recular otra vez más.

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