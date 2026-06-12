Irán condena bloqueo naval y medidas coercitivas de EEUU en su contra

Irán condenó el bloqueo, la imposición de amplias restricciones al comercio marítimo, así como las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. en su contra.

“Cualquier bloqueo naval impuesto contra Irán, al interrumpir las rutas comerciales internacionales, las cadenas de suministro y el acceso a servicios esenciales, puede afectar negativamente los derechos fundamentales de millones de ciudadanos iraníes”, destacó el Consejo de Derechos Humanos de Irán en un comunicado emitido el jueves.

Asimismo, advirtió la imposición de restricciones extraterritoriales y la interrupción del comercio marítimo y la aplicación de los efectos de un bloqueo económico sobre la vida del pueblo iraní.

Según recuenta la nota, las aludidas medidas constituyen “un claro ejemplo del uso de instrumentos económicos y de transporte contra una nación independiente”. “Estas acciones son contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional y a las normas reconocidas de derechos humanos”, agregó.

Al afirmar que ningún Estado puede emplear medidas económicas o de transporte como medio para ejercer presión sobre una población civil o restringir su acceso a las necesidades básicas de la vida, destacó que la ONU, en numerosas resoluciones, ha señalado el impacto adverso de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, advirtiendo las consecuencias humanitarias de dichas medidas. “Las sanciones extraterritoriales son incompatibles con el derecho internacional consuetudinario y el principio de no intervención”, añadió.

En cuanto al artículo 11 del ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’ sobre el derecho a la alimentación, recordó que dicho pacto destaca que cualquier medida que interrumpa el acceso físico o económico a bienes esenciales, insumos agrícolas, equipos de producción o al transporte de productos alimenticios puede poner en peligro la seguridad alimentaria de la población. “Las consecuencias de tales interrupciones recaerían de forma más directa sobre los grupos vulnerables, incluidos los niños, las personas mayores y los sectores más pobres de la sociedad”, apostilló.

Seguridad y salud de iraníes no deben sacrificarse en aras de política de EEUU

También, resaltó que las interrupciones en el transporte marítimo y las cadenas de suministro internacionales pueden impedir el acceso a bienes médicos y relacionados con la salud esenciales, lo que genera serios desafíos para la prestación de atención médica y podría tener consecuencias adversas para la salud pública.

El organismo iraní expresó su especial preocupación por las consecuencias humanitarias de tales medidas para los “millones de ciudadanos iraníes que residen a lo largo de las costas del Golfo Pérsico y del golfo de Omán” quienes se dedican al transporte marítimo, el comercio marítimo, la pesca, los servicios portuarios, las industrias marítimas y sectores económicos conexos.

“Cualquier restricción a la navegación marítima o interrupción de las operaciones portuarias, además de menoscabar el derecho al trabajo reconocido en el artículo 6 del ‘Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, también menoscabaría directamente el derecho al desarrollo y el derecho de estas comunidades a ejercer libremente su autodeterminación económica”, recalcó la nota.

También, el Consejo de Derechos Humanos de Irán instó a los organismos pertenecientes a la ONU a examinar detenidamente las consecuencias humanitarias del bloqueo económico y las restricciones marítimas y comerciales impuestas por los EE.UU. contra Irán.

El organismo iraní puso de relieve la necesidad de poner fin a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra el pueblo iraní, reiterando que la seguridad, la salud, los medios de subsistencia y la dignidad humana de la población “no deben sacrificarse en aras de la política de máxima presión y las restricciones extraterritoriales”.

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