Hezbolá: alto el fuego en Líbano forma parte del acuerdo Irán-EEUU

Un diputado libanés cercano a Hezbolá ha afirmado que el Líbano también está incluido en el acuerdo de alto al fuego entre Irán y EE.UU.

Husein Haj Hasan, miembro del Bloque de Lealtad a la Resistencia, ligada al Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), ha anunciado este viernes en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que Irán ha comunicado claramente a Hezbolá que el Líbano también está incluido en el acuerdo de alto el fuego con EE.UU.

“Según lo que nos han comunicado los funcionarios iraníes, Israel se retirará del territorio libanés en virtud de este acuerdo”, ha declarado.

Al respecto, el legislador ha aclarado que la resistencia jamás aceptará un retorno a la situación anterior al 2 de marzo de 2026, e Israel no tiene ningún derecho a permanecer en el territorio libanés.

“El régimen sionista y Estados Unidos deben comprometerse primero a cumplir con sus obligaciones, porque son estas dos partes las que están violando los acuerdos”, ha enfatizado el miembro del bloque parlamentario.

Entretanto, Hasan Fadlalá, otro miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, afirmó que Irán ha insistido en incluir al Líbano en cualquier posible acuerdo con Washington.

Hizo hincapié en que esto no significa que Teherán pretenda tomar decisiones por el Líbano, sino que más bien quiere que el gobierno de Beirut se beneficie del acuerdo.

Los funcionarios iraníes han sostenido sistemáticamente que el Líbano no puede quedar excluido de ningún acuerdo de alto el fuego.

Hezbolá mantiene la defensa del país ante el avance y los ataques indiscriminados de Israel en particular en el sur, poniendo en aprietos al régimen sionista con estrategias y operaciones con drones, hasta ahora nunca vistas.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre el Líbano que ha dejado más de 3637 muertos, más de 11 188 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

Considerando que Israel venía atacando el Líbano, sin contemplar que el alto el fuego en el país árabe era parte del acuerdo consensuado entre Irán y Estados Unidos, Teherán lanzó ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados entre el 7 y 8 de junio y advirtió al régimen de Tel Avivi de “golpes más aplastantes” en caso de continuar las agresiones.

hjb/msm