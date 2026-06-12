Jefe negociador iraní: EEUU debe cumplir sus promesas sin excusas

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aclaró que para llegar a un acuerdo, EE.UU. debe cumplir sus promesas sin traer excusas y pretextos.

“Hay que cumplir los compromisos asumidos, sin peros, excusas y pretextos. No hay otro camino para el acuerdo que se avecina. Al final, cada uno cosecha lo que ha sembrado”, ha enfatizado el también jefe negociador de las conversaciones indirectas con Estados Unidos en una nota publicada este viernes en su cuenta en X en reacción a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Commitments made must be commitments kept. No ifs, no buts, no excuses. For the close deal ahead, there is no other way.

You reap what you sow. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 12, 2026

El inquilino de la Casa Blanca alegó en la misma jornada en su red social Truth Social que el contenido que Irán proporcionó a los “medios falsos” no tenía nada que ver con los términos acordado por escrito.

Trump sostuvo que “lo que han dicho, incluida su débil y patética declaración sobre el acuerdo, no tiene ninguna relación con la realidad. No existe algo llamado negociación de buena fe con ellos”.

Al respecto, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, en un mensaje publicado en X aseveró que “el Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca”, y que los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido.

El proceso diplomático entre las dos partes sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril. De hecho, esta semana, Irán ha respondido con contundencia los ataques estadounidenses.

Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán apuntando con misiles y drones las diversas bases que ocupa Washington en la región.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército de Irán respondieron a estas agresiones y lanzaron ataques contra bases de EE.UU. en la región. El CGRI informó que atacó 21 objetivos estadounidenses en la región, incluidos los hangares de los cazas F-35, F-15 y F-16 de EE.UU. en Jordania.

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