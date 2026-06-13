“Acuerdo con EEUU refleja bases coherentes de gobernanza iraní”  

El inminente acuerdo EE.UU.-Irán revela que las bases coherentes de la gobernanza iraní se mantienen inflexibles, afirmó un experto.

“Todo lo que está diciendo Irán se mantendrá: la energía nuclear pacífica, el estrecho de Ormuz y la compensación”, ha subrayado al respecto el analista en los asuntos internacionales, Carlos Santa María, en una entrevista concedida este viernes a HispanTV.

El experto ha resaltado que el acuerdo es la confirmación internacional de que el diálogo es la única herramienta que sirve para impulsar soluciones, resoluciones y establecer la paz.

⚠️Irán: Trump no anuncia abiertamente su acuerdo para liberar fondos iraníes bloqueados

🔶Miembro del Consejo de Discernimiento de Irán,Mohsen Rezai, afirmó que Trump aceptó liberar 24.000 millones de dólares de activos iraníes bloqueados, aunque evita declararlo públicamente. pic.twitter.com/uySv7moUTY — HispanTV (@Nexo_Latino) June 13, 2026

Sin embargo, el entrevistado ha aseverado que “Estados Unidos no es confiable”, recordando que desde el junio de 2025 hasta junio de hoy, son tres veces que los estadounidenses han sentado a la mesa para alcanzar un acuerdo.

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington y Teherán alcanzaron el jueves un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense contra Irán. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril.

Fuente: HispanTV Noticias

msm