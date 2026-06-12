Informe: Es falsa la firma de un acuerdo entre EEUU e Irán en Suiza

Una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní ha rechazado categóricamente los rumores sobre firma de acuerdo EEUU-Irán en Suiza.

“Las afirmaciones de [el presidente de EE.UU., Donald] Trump y de algunos medios de comunicación extranjeros de que el acuerdo se ha finalizado y se firmará el domingo en Ginebra son completamente falsas”, ha declarado el viernes la fuente a la agencia de noticias local Fars.

Ha explicado que el proceso de toma de decisiones dentro de Irán aún no ha concluido, descartando que la fecha o el lugar estén especificados.

“El proceso de revisión y toma de decisiones en Irán aún no ha concluido. Por lo tanto, tanto el anuncio del domingo como la ubicación de Ginebra son categóricamente negados”, ha argumentado la fuente.

Estas declaraciones se producen en medio de la especulación sobre el estado de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con informes que afirman que los dos países están cerca de firmar un memorando de entendimiento, con una posible ceremonia de firma en Ginebra tan pronto como el domingo.

Tras las declaraciones del jueves del presidente estadounidense sobre un acuerdo inminente entre Teherán y Washington, otra fuente informada ha comunicado el viernes a la agencia iraní de noticias Tasnim que el texto del entendimiento aún no ha sido aprobado.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, ha afirmado que el posible entendimiento entre Irán y Estados Unidos se encuentra en la “etapa de finalización interna” y que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Ha detallado que la notificación oficial relativa a cualquier acuerdo está supeditada a que se alcance un resultado final y se llevará a cabo inmediatamente después.

“El proceso de toma de decisiones en la República Islámica de Irán es completamente claro, y las autoridades pertinentes deben llegar a una conclusión sobre cada detalle del texto y cualquier posible interpretación”, ha enfatizado el portavoz iraní.

Baqai ha explicado que los detalles relativos a la forma de firmar el posible acuerdo se discutirán en etapas posteriores, y que “lo que se ha planteado hasta ahora al respecto se ha enmarcado en gran medida en el marco de la especulación de los medios de comunicación”.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra no provocada estadounidense-israelí contra Irán, entró en vigor un alto el fuego negociado por Pakistán. Sin embargo, la primera ronda de negociaciones entre Teherán y Washington no logró llegar a un acuerdo, y este último impuso un inhumano “bloqueo naval” a Irán.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril. De hecho, esta semana, Irán ha respondido con contundencia los ataques estadounidenses.

msm