“Imagen de Trump ha sufrido un gran agotamiento en guerra con Irán”

La imagen del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sufrido un gran agotamiento al no haber podido llevar a cabo lo que buscaba con Irán, afirmó un experto.

“En las negociaciones que se están llevando a cabo, Trump trata apostando a que esto le permita una salida elegante y logre subsanar un poco su imagen”, ha sostenido el analista en los asuntos internacionales, Christian Lames , en una entrevista concedida este viernes a HispanTV.

El experto ha asegurado que Irán es el “vencedor” de esta contienda, y Estados Unidos, que se presenta como una potencia militar, industrial y económica, debía ganar, pero este resultado ha debilitado su posición.

Trump alegó el jueves que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo de paz este mismo fin de semana. Horas después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, afirmó en una publicación en X que un acuerdo “nunca había estado tan cerca”.

Araqchi afirmó que todos los detalles se compartirán con el público a su debido tiempo.

Fuente: HispanTV Noticias

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