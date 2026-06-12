Handala hackea drones del FBI y amenaza con atacar el Mundial en EEUU

El grupo de hackers Handala anuncia que ha pirateado drones de Polícia Federal de EE.UU. y amenaza con atacar la Copa Mundial que se está disputando actualmente.

El grupo de monitoreo SITE Intelligence Group ha publicado este viernes una declaración de Handala en la que afirma haber tenido acceso completo “durante meses” a “todas las imágenes y a todos los sospechosos” fotografiados por los drones de visión en primera persona (FPV) utilizados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU.

Según el comunicado, los drones equipados con reconocimiento facial y escaneo de matrículas fueron desplegados para la lucha antiterrorista.

Handala indicó que ha extraído datos confidenciales de estos drones y también tiene acceso a información relacionada con agentes y operativos del FBI.

El grupo publicó fotos y vídeos que, según indicó, fueron tomados de los drones hackeados.

Handala ya puede monitorear bases militares de EEUU mediante drones MQ-9

Además, confirmó que actualmente puede monitorear los acontecimientos en las bases militares estadounidenses en Baréin mediante aeronaves MQ-9 del ejército de EE.UU.

Handala amenaza con atacar la Copa Mundial en EEUU

“Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada. No lo olviden: los drones FPV están por todas partes; nunca se sabe cuándo uno puede acabar justo en el autobús de su equipo”, alertó Handala en el comunicado citado por SITE.

⚠️💻 El grupo de hackers Handalá afirmó haber infiltrado los sistemas de seguridad de los drones del FBI



👉Según Handalá, el grupo habría tenido acceso durante meses a imágenes y datos confidenciales de estos drones, así como a información relacionada con agentes del FBI. pic.twitter.com/nTh9dmWmHh — HispanTV (@Nexo_Latino) June 12, 2026

Según se informa, el FBI está desplegando drones alrededor de los estadios de la Copa del Mundo para protegerse contra aeronaves no autorizadas.

Se prohibirán los vuelos de drones sobre los estadios estadounidenses donde se celebren partidos, así como sobre los eventos para aficionados relacionados con el torneo que comenzó el jueves.

En marzo, Handala afirmó haber doblegado en cuestión de horas los supuestos sistemas “impenetrables” del FBI, ya que su equipo había obtenido acceso completo a los datos pertenecientes al director del FBI, Kash Patel.

El grupo cibernético, afín a la Resistencia, afirmó que el ciberataque se produjo después de que el FBI anunciara una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de sus miembros.

Además, reiteró que Washington jamás podrá “silenciar la voz de la resistencia” mediante “sobornos y amenazas”.

Handala dedicó esta operación cibernética a los 84 marineros de la Armada iraní que fueron martirizados a bordo del destructor IRIS Dena, hundido con un torpedo disparado desde un submarino estadounidense en aguas internacionales el 4 de marzo, cuando regresaba a casa tras participar en el ejercicio naval multilateral ‘MILAN 2026’, organizado por la India.

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