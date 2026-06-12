Handala hackea sistema de agua en California por ataque de EEUU a Sirik

Estados Unidos lanzó la noche del martes un nuevo acto de agresión contra Irán, destruyendo por completo la infraestructura hídrica crítica en Sirik, en el sur del país, donde al menos unas 20 000 personas de la zona se quedaron sin acceso a agua potable.
En reacción a dicha ofensiva, el colectivo de hackers Handala ha informado este viernes de haber infiltrado sistemas de infraestructura hídrica en el estado de California.
Handala también ha asegurado que, pese a disponer de acceso a los sistemas pertinentes, evitó provocar interrupciones en el abastecimiento de agua de las ciudades de EE.UU., y que dicha medida constituyó solo una “advertencia” a Washington.
🔴El grupo de hackers Handala afirmó haber infiltrado las instalaciones de agua del estado de California en represalia por los “ataques de Estados Unidos contra civiles e infraestructuras hídricas iraníes”. pic.twitter.com/aZcMUWmlOc— HispanTV (@Nexo_Latino) June 12, 2026
El grupo de hackeractivistas ha advertido que cualquier acción contra Irán será respondida con medidas equivalentes contra infraestructuras vitales.
De igual manera, Handala también ha difundido en su página web 5 GB de datos vinculados a esta operación a modo de prueba de concepto (PoC).
El jueves, el presidente del Tribunal de Justicia de la provincia de Hormozgán [en el sur de Irán], Moytaba Qahremani informó que llevará ante la justicia el caso del ataque de EEUU a instalaciones hídricas
Por su parte, el portavoz de Cancillería de Irán, Esmail Baqai, exigió que Estados Unidos rinda cuentas por los ataques contra infraestructuras hídricas críticas.
El grupo, con nexos a grupos de la Resistencia en la región, ha ampliado sus actividades desde el inicio de la agresión israelí-estadounidense contra Irán el pasado 28 de febrero, exponiendo al público datos confidenciales del régimen israelí y de Estados Unidos.
msr/hnb