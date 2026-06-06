Irán denuncia agresión de EEUU contra su soberanía y violación del alto el fuego

Irán ha condenado categóricamente la agresión de EE.UU. en la región de Sirik y en la isla de Qeshm, denunciándola como una flagrante violación del alto el fuego.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena enérgicamente la agresión militar perpetrada por el ejército terrorista de Estados Unidos durante las primeras horas de la madrugada del sábado 6 de junio de 2026 contra instalaciones de radar y vigilancia costera situadas en la región de Sirik y en la isla de Qeshm, cuya misión consiste en salvaguardar la seguridad de las fronteras del país y la seguridad de la navegación en las vías marítimas internacionales”, reza un comunicado publicado este sábado por la Cancillería de Irán.

La nota ha repudiado que “esta acción constituye una flagrante violación del alto el fuego del 8 de abril y una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán”.

“Este acto, que se inscribe en la continuidad de las conductas hostiles y provocadoras del régimen estadounidense contra la República Islámica de Irán, pone de manifiesto el absoluto desprecio de las autoridades gobernantes de Estados Unidos por los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, ha subrayado el texto.

Asimismo, la Cancillería ha resaltado que “las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa y actuando con vigilancia, determinación y plena capacidad, respondieron de manera proporcionada y eficaz a esta acción agresiva, impidiendo que se materializaran los objetivos maliciosos concebidos por los responsables de esta agresión”.

“La reiterada violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos demuestra una vez más que ese país no solo carece de voluntad para reducir las tensiones y retornar a la senda de la estabilidad, sino que, además, mediante sus acciones aventureras, expone la seguridad regional a graves riesgos”, se lee en el comunicado.

La Cancillería iraní ha advertido que “en consecuencia, la responsabilidad por todos los efectos y consecuencias derivados de estos actos ilícitos, así como por cualquier eventual escalada de tensiones, recaerá plenamente sobre el Gobierno de Estados Unidos”.

El Ministerio de Exteriores iraní, tras reafirmar “el derecho inherente y legítimo del país a defenderse conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, ha subrayado que “la República Islámica de Irán defenderá con toda su capacidad y recurriendo a todos los medios a su alcance la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país”.

“Sobre esta base, el Ministerio de Asuntos Exteriores insta enfáticamente a los países de la región a respetar el principio de buena vecindad y a cumplir el principio fundamental del derecho internacional que obliga a los Estados a abstenerse de permitir que partes agresoras utilicen su territorio o sus instalaciones para planificar y ejecutar actos de agresión contra la República Islámica de Irán”, ha puntualizado.

Por último, la Cancillería iraní ha solicitado “al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a los demás organismos internacionales competentes que reaccionen de manera inmediata y eficaz ante la persistente y manifiesta violación del alto el fuego y ante la acción ilegal de Estados Unidos, y que impidan la creciente normalización de las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de las acciones que amenazan la paz y la seguridad regional e internacional”.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció este sábado que, a la 01:30 de la madrugada, cuatro petroleros infractores, incitados y dirigidos por el Ejército estadounidense, intentaron salir de manera ilegal del estrecho de Ormuz sin coordinación y sin atender las advertencias emitidas por la Armada del CGRI. “Tras las advertencias, uno de los petroleros fue alcanzado y detenido, mientras que el resto de los buques se retiraron”, detalló.

“A las 02:00, como consecuencia de este incidente, drones estadounidenses atacaron una torre de comunicaciones en Qeshm y otra en Sirik con dos proyectiles”, señaló.

❗️Columnas de humo se elevan desde la Quinta Flota de la Marina de EEUU



➡️Fuentes locales han publicado fotografías que muestran columnas de humo elevándose desde la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin. pic.twitter.com/oNNkdceNGy — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

Según el CGRI, en respuesta a la agresión de Estados Unidos, la base aérea estadounidense en Kuwait —Ali al-Salem—, así como instalaciones restantes de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin, fueron alcanzadas de inmediato por misiles balísticos.

La fuerza élite iraní advirtió que, si se repiten acciones similares, su respuesta será más amplia y que Washington será responsable de las consecuencias de un posible cierre total del estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo y gas.

hnb