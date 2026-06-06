Irán responde a la agresión de EEUU con ataques a sus bases en Kuwait y Baréin

Irán ha lanzado ataques con misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin en represalia por los bombardeos estadounidenses contra Sirik y Qeshm, en el sur del país persa.

“Tras la agresión del ejército terrorista y asesino de niños de Estados Unidos contra Sirik y la isla de Qeshm, las bases enemigas en la región fueron alcanzadas por misiles de la Fuerza Aeroespacial”, ha informado la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

Según el CGRI, a la 01:30 de la madrugada, cuatro petroleros infractores, incitados y dirigidos por el Ejército estadounidense, intentaron salir de manera ilegal del estrecho de Ormuz sin coordinación y sin atender las advertencias emitidas por la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. “Tras las advertencias, uno de los petroleros fue alcanzado y detenido, mientras que el resto de los buques se retiraron”, ha agregado.

“A las 02:00, como consecuencia de este incidente, drones estadounidenses atacaron una torre de comunicaciones en Qeshm y otra en Sirik con dos proyectiles”, ha señalado.

🚨 Minutos después del ataque en Kuwait: suenan las sirenas de alerta en Bahréin



➡️ El Ministerio del Interior de Baréin ha informado de la activación de las sirenas de alerta, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos y residentes que se dirijan al lugar seguro más cercano. pic.twitter.com/bnYmNdXz5c — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

Según el CGRI, en respuesta a la agresión de Estados Unidos, la base aérea estadounidense en Kuwait —Al-Salem—, así como instalaciones restantes de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin, fueron alcanzadas de inmediato por misiles balísticos.

“Se advierte al enemigo agresor y asesino de niños que, en caso de repetirse estas acciones, la respuesta no se limitará a medidas restringidas. Será responsable de las consecuencias de un posible cierre total del estrecho de Ormuz al tránsito de su petróleo y gas”, ha avisado.

❗️Columnas de humo se elevan desde la Quinta Flota de la Marina de EEUU



➡️Fuentes locales han publicado fotografías que muestran columnas de humo elevándose desde la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin. pic.twitter.com/oNNkdceNGy — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

Según los medios locales, se activaron las sirenas de alarma en Kuwait. Algunas fuentes informaron de explosiones escuchadas en ese país, mientras que el ejército de Kuwait anunció un ataque con misiles contra su territorio. Además, sonaron las sirenas de alerta en Baréin.

Algunos informes señalan la suspensión de vuelos en los aeropuertos de Kuwait y Baréin.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el ataque con misiles lanzado por Irán contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, informando que Teherán disparó siete misiles contra objetivos ubicados en ambos países.

rba