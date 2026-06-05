Irán amenaza a EEUU con expandir guerra al Índico, mar Rojo y Mediterráneo

Un alto mando iraní ha advertido que Irán expandirá la guerra al océano Índico, el mar Rojo y el Mediterráneo si EE.UU. continúa la agresión y el bloqueo marítimo.

“Si la guerra continúa y no se levanta el bloqueo marítimo, llevaremos la guerra al océano Índico, al estrecho de Bab el-Mandeb, al mar Rojo y al mar Mediterráneo”, ha destacado este viernes el general de división Mohsen Rezai, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), en una entrevista con la cadena de CNN.

Ha agregado que al atacar “otras bases de Estados Unidos, daremos una nueva dimensión a la guerra”.

Asimismo, ha destacado que, “sin duda, Estados Unidos sufrirá pérdidas mucho mayores. Los daños para Estados Unidos serán muy graves”.

Gobierno de Trump debe liberar 24 mil millones de dólares de fondos iraníes

Rezai ha confirmado que “cualquier posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos depende de que el gobierno de Trump acepte liberar 24 mil millones de dólares de activos iraníes congelados”.

El general iraní ha aseverado que EE.UU. “debe devolver lo que es derecho del pueblo iraní, poner fin al bloqueo y liberar nuestros activos congelados”, agregando que “esto podría abrir un nuevo horizonte para el futuro de Irán y Estados Unidos”.

“Si Trump quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de confianza que Irán quiere tener con él. Es una prueba que Estados Unidos debe superar y así se abrirá el camino. Este dinero pertenece a Irán, no a Estados Unidos”, ha añadido.

Trump debe tomar decisiones de forma independiente de Israel

En otra parte de sus declaraciones, el excomandante iraní ha confirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, debe tomar decisiones de forma independiente de Israel.

Según Rezai, “Trump debe dejar de lado los intereses personales y pensar en los intereses del pueblo estadounidense”.

Además, ha confirmado que las partes actualmente están en la primera fase de las negociaciones, destacando que Trump ha llevado el proceso a “un punto muerto”. “Trump, presidente de Estados Unidos, debe romper este estancamiento. La pelota está en su tejado”, ha reiterado.

Sobre un posible encuentro entre Trump y el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, que el presidente estadounidense afirmó estar dispuesto a mantener si prospera un acuerdo para poner fin a la guerra, Rezai ha destacado que no ocurrirá.

Rezai también se ha referido al estrecho de Ormuz y ha expresado que “Irán y Omán ejercen soberanía sobre este paso clave, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, y que por lo tanto lo gestionarán conjuntamente”.

“Irán recibirá una compensación por el mantenimiento, ya que no debe asumir los costos de la administración del estrecho”, ha remarcado.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país. Irán respondió lanzando sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

Pese a la tregua alcanzada el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz, y está más preparado que nunca para defender el país ante cualquier nueva agresión enemiga.

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